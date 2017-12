விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே பிளவக்கல் பெரியார் அணையில் குளித்த இளைஞர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார். திருமணமாகி 3 மாதமே ஆன ராஜபாண்டி நண்பர்களுடன் குளித்த போது நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Bath in the Periyar dam youth drowning sacrifice

Virudhunagar in Virudhunagar district at pilavakkal near srivilliputtur Perry: