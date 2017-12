எம்ஜிஆர் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க மதுரையில் ஒரே நேரத்தில் திரண்ட அதிமுக, தினகரன் அணியினர்

மதுரையில் எம்ஜிஆர் நினைவு தினத்தையொட்டி, அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க அதிமுகவினர், டிடிவி தினகரன் அணியினர் திரண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆரின் 30-வது ஆண்டு நினைவு தினம் நேற்று அனுசரிக்கப்பட்டது. இதையொட்டி, மதுரை கேகே.நகர் வளைவு அருகில் உள்ள அவரது சிலைக்கு அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தலைமையில் மாலை அணிவிக்க அதிமுகவினர் வந்தனர். அப்போது டிடிவி தினகரன் அணியினரும் அங்கு வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து காவல் ஆய்வாளர்கள் சுரேஷ், பாலசந்திரன் தலைமையில் ஏராளமான போலீஸார் அங்கு பாதுகாப்புக்கு நிறுத்தப்பட்டனர்.

அசம்பாவிதம் ஏதும் ஏற்படாமல் தடுக்க இரு அணிகளையும் சேர்ந்தவர்களை தனித்தனியே ஒழுங்குபடுத்தினர். ‘முதலில் அதிமுகவினர் மாலை அணிவித்தபின், உங்களை அனுமதிக்கிறோம்’ என போலீஸார் டிடிவி அணியினரை சமாதானம் செய்தனர். அண்ணாநகர் காவல் நிலையம் அருகில் நின்றிருந்த டிடிவி. தினகரன் அணியினர் சென்னை ஆர்கே.நகர் தேர்தலில் டிடிவி. தினகரன் முன்னணி நிலவரம் அறிந்து, சந்தோஷத்தில் வாழ்க கோஷம் எழுப்பிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, அவ்வழியாக காரில் சென்ற அமைச்சர் செல்லூர் கே. ராஜூவை பார்த்து எதிர் கோஷமிட்டனர்.

அவர், டிடிவி ஆதரவாளர்களை பார்த்து வணக்கம் தெரிவித்துவிட்டு இரு விரல்களை காட்டிச் சென்றார்.

பின்னர் செல்லூர் கே. ராஜு தலைமையில் கோபாலகிருஷ்ணன் எம்பி, சரவணன் எம்எல்ஏ உட்பட அதிமுகவினர் எம்ஜிஆர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தனர்.

15 நிமிடங்கள் கழித்து டிடிவி. தினகரன் அணியைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் மானகிரி அசோகன், சவுந்திரபாண்டியன், செந்தில், முன்னாள் கவுன்சிலர் சேவுகம்மாள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் ஊர்வலமாக சென்று சிலைக்கு மாலை அணிவித்தனர்.

இரு அணியினரும் ஒரே நேரத்தில் எம்ஜிஆர் சிலை அருகே திரண்டதால் அப்பகுதியில் சிறிதுநேரம் போக்குவரத்து பாதித்தது.

