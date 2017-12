வருமான வரி செலுத்தியவர்கள் 2 கோடி பேர் மட்டுமே: வருமான வரித்துறை

கடந்த 2015 – 2016 நிதியாண்டில் இரண்டு கோடி இந்தியர்கள், அதாவது மக்கள் தொகையில் 1.7 சதவீத பேர் மட்டுமே வருமான வரி செலுத்தியுள்ளதாக வருமான வரித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து வருமான வரித்துறை தெரிவித்துள்ளதாவது:

‘‘நாடுமுழுவதும், 2014- 2015 நிதியாண்டில் 3.65 கோடி பேர் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில், 2015 -2016 நிதியாண்டில், 4.07 கோடி பேர் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்துள்ளனர். எனினும் அவர்களில் 2.06 கோடி பேர் மட்டுமே வருமான வரி செலுத்தியுள்ளனர். மற்றவர்கள் வருமானத்திற்கு குறைவாக வருவாய் ஈட்டியுள்ளதாக கூறி, கணக்கு மட்டுமே தாக்கல் செய்துள்ளனர். மக்கள் தொகை அடிப்படையில் கணக்கிட்டால் இது, 1.7 சதவீதம் மட்டுமே.

2015 – 2016 நிதியாண்டில் மொத்தம் 1.88 லட்சம் கோடி ரூபாய் தனிநபர்களிடம் இருந்து வருமான வரியாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது’’ என வருமான வரித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Income tax paid only 2 million people: income tax Department

