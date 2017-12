மதுரையில் வழக்கறிஞர் உட்பட 5 பேர் ஆயுதங்களுடன் கைது

மதுரை திலகர் திடல் காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் சுந்தரபாண்டியன் தலைமையில் போலீஸார் வடக்கு வெளிவீதியில் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

அவ்வழியாக சென்ற காரை வழிமறித்து, சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் விசாரித்தனர். காரில் இருந்த 5 பேரும் முன்னுக்குப்பின் முரணாக பேசினர். காரை சோதனை செய்தபோது, 3 கத்திகள் மற்றும் அரிவாள் இருந்தன.

தொடர்ந்து அவர்களிடம் விசாரித்தபோது, விருதுநகர் மாவட்டம், நரிக்குடியைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஜீவா, திருச்சுழியைச் சேர்ந்த முத்துச்சாமி (25), சிவா (21), சதீஸ்குமார் (22), சிவகங்கை மாவட்டம் கல்லல் இளையராஜா (25) என்பது தெரியவந்தது. கார் வழக்கறிஞர் ஜீவாவுக்கு சொந்தமானது என்பதும் தெரிந்தது. கல்லல் பகுதியிலுள்ள ஒரு இடம் தொடர்பாக ஜீவாவுக்கும், மற்றொருவருக்கும் வழக்கு இருப்பது தெரிந்தது. 5 பேரையும் கைதுசெய்து ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்தனர்.

Source: The Hindu

Five people, including a lawyer in Madurai with weapons arrest

