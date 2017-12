கோவில்பட்டி அருகே டயர் வெடித்ததால் பயங்கரம் மினி லாரி மீது கார் மோதி 5 பேர் பரிதாப பலி: ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள்

கோவில்பட்டி: கோவில்பட்டி அருகே டயர் வெடித்ததால் நிலை தடுமாறிய கார், சாலை தடுப்புச் சுவரை உடைத்து, எதிரே வந்த மினிலாரி மீது மோதியதில் காரில் சென்ற ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பெண்கள் உட்பட 5 பேர் பலியாகினர். விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி ஜவுளிக்கடை தெருவை சேர்ந்தவர் தீனதயாளன் (58). இவர், சாத்தூர் அருகே ஆர்.ஆர்.நகரில் கல்குவாரி நடத்தி வந்தார். இவரும், மனைவி கனகவல்லி (50), மகள்கள் ஆனந்தலட்சுமி (25), திவ்யஜோதி (22), சித்தி வரதராஜாமணி (75), ஆனந்தலட்சுமி கணவர் சரவணகுமார் (30) ஆகியோரும் நெல்லை மாவட்டம் சேரன்மகாதேவியில் உள்ள பெருமாள் கோயிலுக்கு சாமி கும்பிடுவதற்காக நேற்று முன்தினம் காரில் புறப்பட்டு சென்றனர். கோயிலில் சாமி கும்பிட்டுவிட்டு நேற்று மதியம் சிவகாசிக்கு புறப்பட்டனர். காரை சரவணகுமார் ஓட்டினார். கயத்தாரைக் கடந்து நாலாட்டின்புதூர் நான்குவழிச்சாலை வளைவு ரோட்டில் திடீரென டயர் வெடித்ததில் நிலை தடுமாறிய கார், சாலை தடுப்பு சுவரில் மோதி மறுபுறத்துக்கு சென்றது. அப்போது எதிரே ராஜபாளையத்தில் இருந்து நெல்லை சென்ற மினிலாரி மீது கார் பயங்கரமாக மோதியது. இதில் தீனதயாளன், மனைவி கனகவல்லி, சித்தி வரதராஜாமணி, மூத்த மகள் ஆனந்தலட்சுமி, சரவணகுமார் ஆகிய 5 பேர் காரின் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். திவ்யஜோதி, மினிலாரி டிரைவர் பாலமுருகன் (50), கிளீனர் பாண்டியராஜன் (36) ஆகிய 3 பேர் கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். அவர்களது நிலை கவலைக்கிடமாக இருந்ததால், மேல்சிகிச்சைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டனர். இதுகுறித்து நாலாட்டின்புதூர் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

A lorry tyre exploded near kovilpatti terrible mini car collided on the pathetic offerings: five members of the same family

