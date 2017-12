பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பு திடீர் நிறுத்தம் பொதுப்பணித்துறை ஆபீசில் 500 விவசாயிகள் முற்றுகை

உசிலம்பட்டி: பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பை நிறுத்தியதை கண்டித்து பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தை 500க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் முற்றுகையிட்டனர். தொடர்ந்து தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.தேனி மாவட்டம், வைகை அணையிலிருந்து, மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலம் பிரதான கால்வாய் பாசனத்திற்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. 28 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படும் என பொதுப்பணித்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை நம்பி ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் விவசாயிகள் உழவுப்பணி மேற்கொண்டு நெல் நடவு செய்தனர். 9 நாட்களே ஆன நிலையில், திருமங்கலம் பிரதான கால்வாய் பாசனத்திற்கு வைகை அணையிலிருந்து திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் உசிலம்பட்டி அருகே குப்பனம்பட்டி, அய்யனார்குளம், நாட்டாபட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த 500க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் திரண்டு, குப்பனம்பட்டியிலுள்ள பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தை நேற்று முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர். பாசனத்திற்கு தொடர்ந்து தண்ணீர் திறக்கக்கோரி கோஷம் எழுப்பினர்.விவசாயிகளிடம், பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதில் உடன்பாடு ஏற்படாததால் மதுரை – கொச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திடீரென மறியலில் ஈடுபட்டனர். போலீசார், பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை தொடர்ந்து மறியலை கைவிட்டனர். இதனால் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறும்போது, ‘இன்னும் 20 நாட்களுக்கு முறைப்படி தண்ணீர் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அடுத்தக்கட்ட போராட்டம் குறித்து முடிவு செய்யப்படும்’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

