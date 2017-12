குன்னூர் அருகே தைல ஆலையில் திடீர் தீ 3 தொழிலாளர் படுகாயம்

குன்னூர்: குன்னூர் அருகே தைலம் தயாரிக்கும் ஆலையில் நேற்று அதிகாலை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 3 தொழிலாளர்கள் படுகாயமடைந்தனர். நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அடுத்த டால்பின்நோஸ் செல்லும் வழியில் கரன்சி என்ற இடத்தில் தனியாருக்கு சொந்தமான தைலம் தயாரிக்கும் ஆலை உள்ளது. இங்கு நேற்று முன்தினம் இரவு 3 ஊழியர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். நேற்று அதிகாலை 1 மணியளவில் அங்கு திடீரென தீ பற்றியது. சிறிது நேரத்தில் தீ மளமளவென பரவி அருகில் இருந்த தேயிலை தூள் குடோன், வாசனை திரவிய பொருள் மற்றும் சாக்லெட் தயாரித்து வைத்திருந்த குடோனுக்கும் பரவியது. தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஊழியர்கள் பிரகாஷ்(19), வேலு(20), ரஞ்சித்(18) ஆகியோர் ஈடுபட்டனர். ஆனால் அவர்களால் தீயை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. தீயில் சிக்கி 3 பேரும் படுகாயமடைந்தனர். அக்கம்பக்கத்தினர் வந்து 3 தொழிலாளர்களையும் மீட்டு குன்னூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனர். தீயணைப்பு வாகனம் வருவதற்குள் பொதுமக்கள் அருகில் இருந்த ஓடையிலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து வந்து தீ மேலும் பரவாமல் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். அதற்குள் தைலம், தேயிலை தூள், வாசனை திரவிய பொருட்கள், சாக்லெட்டுகள் உள்பட ரூ.6 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமானது. மேலும் சாலையோரம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த 2 கார், ஒரு பைக் கருகியது. தைலம் காய்ச்சும் போது அங்கு கிடந்த சருகுகளில் தீப்பிடித்ததால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக தெரியவந்துள்ளது. இதுகுறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

English summary

A sudden fire broke out at the plant near Coonoor eucalyptus 3 workers were seriously injured

Coonoor: preparation at the factory near Coonoor balm yesterday morning, in accordance with the