தூத்துக்குடியில் நள்ளிரவில் பதற்றம் கிறிஸ்துமஸ் ஊர்வலத்தில் போலீசார் தடியடி

தூத்துக்குடி: கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு தூத்துக்குடியில் பனிமயமாதா ஆலயம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனங்களில் இளைஞர்கள், பொதுமக்கள் நேற்று முன்தினம் இரவு கேரல் ஊர்வலம் நடத்தினர். இரவு 11 மணியளவில் வி.இ. ரோட்டில் உள்ள அந்தோனியார் ஆலயம் அருகே ஊர்வலத்தின் முன்பு இளைஞர்கள் சிலர் நடனமாடியபடி சென்றனர். நள்ளிரவு நெருங்கியதை அடுத்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார், ஊர்வலத்தில் பங்கேற்றவர்களை விரைவாக செல்லும்படி அறிவுறுத்தினர். ஊர்வலத்தில் 30க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் வந்த நிலையில் பேட்ரிக் சர்ச் பகுதியில் இருந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய வாகனம், வி.இ.ரோட்டுக்கு திரும்ப காலதாமதம் ஏற்பட்டது. அந்த வாகனத்தின் முன்பு நடனமாடியபடி வந்த இளைஞர்களை விரைந்து செல்லுமாறு போலீசார் விரட்டினர். அப்போது ஊர்வலத்தின் நடுவே ஒரு மதுபாட்டில் விழுந்து உடைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த போலீசார், ஏஎஸ்பி செல்வநாகரத்தினம் தலைமையில் ஊர்வலத்தில் பங்கேற்றவர்களை தடியடி நடத்தி விரட்டினர். மேலும் சாலையில் திரும்ப முடியாமல் நின்றிருந்த லாரியை லத்தியால் அடித்து நொறுக்கினர். தடியடி காரணமாக வாலிபர்கள், நாலாபுறமும் சிதறி ஓடினர். 10க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். லாரியின் கண்ணாடிகளும் நொறுங்கின. இதனால் அப்பகுதியே போர்க்களமாகக் காட்சியளித்தது. பரபரப்பும், பதற்றமும் ஏற்பட்டது.இதையடுத்து கிறிஸ்துமஸ் ஊர்வலத்தில் வந்த இளைஞர்களும், அப்பகுதியைச் சேர்ந்த முக்கியப் பிரமுகர்கள் சிலரும், போலீசாரின் தடியடியைக் கண்டித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். போலீசார், போராட்டக் குழுவினரை சமாதானப்படுத்தி, ஊர்வலத்தை விரைந்து முடிக்குமாறு கூறினர். இதை ஏற்று மக்கள், போராட்டத்தை கைவிட்டு கேரல் ஊர்வலத்தில் அணிவகுத்துச் சென்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The tension in the middle of the night at Tuticorin in the procession, police baton charges for Christmas

