கீழமணக்குடி- கோவளம் இடையே துறைமுகம் அமைக்க ஆதரித்தும் எதிர்த்தும் தனித்தனி கூட்டம்: தென்தாமரைகுளம் அருகே பரபரப்பு

தென்தாமரைகும்: கீழமணக்குடி-ேகாவளம் இடையே துறைமுகம் அமைக்க ஆதரவு தெரிவித்தும், எதிர்த்தும் தனித்தனி கூட்டம் நடந்ததால் தென்தாமரைக்குளம் அருகே பரபரப்பு ஏற்பட்டது. குமரிமாவட்டம் இனயத்தில் மத்திய அரசு சரக்கு பெட்டக துறைமுகம் அமைக்க திட்டமிட்டிருந்தது. இதற்கு அந்த பகுதி பொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து கீழமணக்குடிக்கும், கோவளத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் துறைமுகம் அமைக்க மண்பரிசோதனை செய்ய தூத்துக்குடி துறைமுக அதிகாரிகள் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் வந்தனர். அப்போது பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து கோவளத்தில் 19 கிராமங்களை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. அதில், துறைமுகம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் துறைமுகத்திற்கு ஆதரவாக தென்தாமரைகுளம் அருகே கோயில் விளையில் பா.ஜ, பா.ம.க, ச.ம.க மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று நடந்தது. பா.ஜ கோட்ட பொறுப்பாளர் வேல்பாண்டியன் தலைமை வகித்தார்.கூட்டத்தில், குமரிமாவட்டத்தின் வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு கீழமணக்குடி- கோவளம் இடையே துறைமுகம் அமைக்க ஆதரவு தெரிவிக்கப்பட்டது.இதுபோல் எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஊர் தலைவர்கள் சார்பில் தென்தாமரைகுளத்தை அடுத்த முகிலன் குடியிருப்பில் கூட்டம் நடந்தது. இதில் வனபாதுகாப்பு குழு தலைவர் ஆர்.எஸ். பார்த்தசாரதி, ஊர்தலைவர்கள், இயற்கை பாதுகாப்பு அறக்கட்டளையை சேர்ந்த சுதாமதி உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.இதில், துறைமுகம் வந்தால் இந்த பகுதி மக்களுக்கு பெரும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும். எனவே இந்த பகுதியில் துறைமுகம் அமைக்க கூடாது என எதிர்ப்பு தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

Between the harbour bridge connecting-Kovalam and against supporting a separate meeting near thenthamaraikulam excitement:

Thenthamaraikum: ekavalam between the harbour bridge connecting-not supported