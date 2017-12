அரசின் திட்டங்களால் 50 லட்சம் சிறுபான்மையின இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர் – மத்திய மந்திரி

மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்களால் 50 லட்சம் சிறுபான்மையின இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர் என மத்திய சிறுபான்மையினர் நலத்துறை மந்திரி முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி கூறியுள்ளார்.

திருவனந்தபுரம்: மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்களால் 50 லட்சம் சிறுபான்மையினர் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர் என்று மத்திய அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி கூறினார். மத்திய சிறுபான்மையினர் நலத்துறை மந்திரி முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி கேரளா மாநிலம் கோழிக்கோட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்களால் 50 லட்சம் சிறுபான்மையின இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர் என கூறினார். அந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய மந்திரி பேசியதாவது: சிறுபான்மையின மாணவர்களுக்கு எளிய முறையில், குறைந்த விலையிலான, தரமான கல்வியை வழங்க மத்திய அரசு தொடர்ந்து உழைத்து வருகிறது. அதற்காக ‘தெஹ்ரிக் இ தலிம்’ என்ற இயக்கம் தொடங்கப்பட உள்ளது. சிறுபான்மையின நலத்துறை அமைச்சகத்தின் பட்ஜெட்டில் 65 சதவிகிதம், அம்மாணவர்களின் கல்வியுரிமை மற்றும் திறன் வளர்ச்சிக்காக மட்டுமே செலவிடப்படுகிறது. அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தரமான கல்வி கிடைப்பதற்காக மோடி தலைமையிலான அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த ஆறு மாதங்களில் சிறுபான்மையின மாணவர்களுக்காக ஆயிரக்கணக்கான கல்வி நிறுவனங்கள் துவங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நிறுவனங்களில் டீச்சர், டிபன் மற்றும் டாய்லட் ஆகிய மூன்று டி-க்கள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சிறுபான்மையின பெண் குழந்தைகளின் கல்வியை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு, பட்டம் பெற்ற சிறுபான்மையின பெண்களுக்கு மேற்படிப்புக்காக ‘ஷாதி ஷாகுன்’ என்ற திட்டத்தின் கீழ் ரூ.51,000 வழங்கப்படுகிறது. மேலும் ஹுனார் ஹாத், ஷீகோ ஆர் காமோ, நய் மன்சில், கரிப் நவாஸ் திறன் மேம்பாட்டு திட்டம், நய் ரோஷினி போன்ற மத்திய அரசின் வெற்றிகரமான திட்டங்கள் மூலம் 50 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறுபான்மையினர் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர். இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுகளில் 100க்கும் மேற்பட்ட சிறுபான்மையின இளைஞர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அவர்களில் 52 பேர் முஸ்லீம்கள். நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பின்பு சிறுபான்மையின மாணவர்கள் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுகளில் அதிகளவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது இதுவே முதல்முறையாகும். இவ்வாறு நக்வி பேசினார்.

Source: Maalaimalar

