கட்சியில் இருந்து எங்களை நீக்க யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது: தங்க தமிழ்ச்செல்வன்

சென்னை: டி.டி.வி.தினகரனின் ஆதரவாளரான தங்க தமிழ்ச்செல்வன் சென்னை அடையாறில் நேற்று நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது நிருபர்கள் கேட்ட கேள்விகளும், அதற்கு அவர் அளித்த பதில்களும் வருமாறு:- கேள்வி:- டி.டி.வி.தினகரன் ஒரு மாயமான். அவர் பின்னால் சென்றால் எந்த பலனும் இருக்காது. அவரைப்பற்றி எனக்கு நன்கு தெரியும் என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியிருக்கிறாரே… பதில்:- 1999-ம் ஆண்டு பெரியகுளம் தொகுதியில் டி.டி.வி.தினகரன் வேட்பாளராக நின்றபோது நாங்கள் தெருத்தெருவாக சென்று வாக்கு கேட்டுவிட்டு வந்து இரவு 11 மணிக்கு டீ சாப்பிடுவோம். அப்போது ஓ.பன்னீர்செல்வம் கையை கட்டிக் கொண்டு, நெற்றியில் பட்டையை போட்டுவிட்டு பவ்வியமாக நிற்பார். உங்களை விடவும் வயதில் நான் சின்னவன், வேட்பாளரும் வயது குறைவானவர்தான் உட்காருங்கள் தவறாக நினைக்கமாட்டார் என்று சொன்னேன். சாருக்கு முன்னாடி எப்போது நான் உட்கார்ந்தேன்.. சத்தியமாக உட்காரமாட்டேன் என்று சொன்னார். இது 100 சதவீதம் உண்மை. இப்படி நடித்து, 2001-ல் பெரியகுளத்து வேட்பாளராக நின்றபோது, அவர் வீட்டிலேயே தங்கி, தேர்தல் வேலைகளை பார்த்து அமைச்சராக்கி, ஜெயலலிதாவுக்கு சோதனை வந்தபோது முதல்-அமைச்சராகவும் ஆக்கி பார்த்தவர் டி.டி.வி.தினகரன். அவரை பற்றி பழித்து பேசுவதற்கு யாருக்கும் தார்மீக உரிமை கிடையாது. கேள்வி:- டி.டி.வி.தினகரன் எம்.எல்.ஏ. ஆனதற்கு தமிழக அமைச்சர்கள் தரப்பில் இருந்து வாழ்த்து கூறப்பட்டதா? பதில்:- எம்.எல்.ஏ.க்கள், அமைச்சர்கள் உள்பட 50-க்கும் மேற்பட்டோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர். கேள்வி:- உங்கள் அணிக்கு எம்.எல்.ஏ.க்கள், அமைச்சர்கள் வருவார்களா? பதில்:- அவர்கள் திக்கு தெரியாத காட்டில் நிற்கிறார்கள். எங்கே செல்வார்கள் பாவம். இங்கே தானே வந்து ஆகவேண்டும். கேள்வி:- ஹவாலா முறையில் செயல்பட்டு டி.டி.வி.தினகரன் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் என்று குற்றச்சாட்டு கூறப்படுகிறதே… பதில்:- ரூ.20 கொடுத்து வாக்களியுங்கள் என்று சொன்னால் யாராவது நம்புவார்களா? கடன் சொல்லி ஓட்டு வாங்கி ஜெயிக்க முடியுமா? கேள்வி:- நீங்கள் உள்பட 9 பேர் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே… பதில்:- எங்களை நீக்குவதற்கு யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை. அ.தி.மு.க. விதிகளின்படி பொதுச்செயலாளருக்கு தான் அந்த அதிகாரம் உண்டு. அந்த வகையில் சசிகலா தான் பொதுச்செயலாளர். அ.தி.மு.க.வும் நாங்கள் தான், இரட்டை இலையும் நாங்கள் தான். சட்டமன்ற தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று ஆட்சி அமைக்கப்போவதும் நாங்கள் தான். கேள்வி:- சட்டமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்துவது தொடர்பாக கவர்னரை சந்திக்கும் திட்டம் இருக்கிறதா? பதில்:- இன்னும் பல எம்.எல்.ஏ.க்கள், எம்.பி.க்கள் எங்கள் பக்கம் வருவார்கள். எங்களை தகுதி நீக்கம் செய்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வர உள்ளது. ஆகவே ஜனவரி மாதம் நாங்கள் டி.டி.வி.தினகரன் உடன் சேர்ந்து மொத்தம் 19 எம்.எல்.ஏ.க்கள் சட்டமன்றத்துக்கு சென்றால் ஜெக ஜோதியாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். இவ்வாறு அவர் பதில் அளித்தார்.

