உ.பி.: சாலை விபத்தில் உக்ரைன் சுற்றுலா பயணி உட்பட இருவர் பலி

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் மதுரா மாவட்டத்தில் சாலை பிரிவில் கார் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், அதில் பயணித்த உக்ரைன் சுற்றுலா பயணி உட்பட இருவர் உயிரிழந்தனர்.

லக்னோ: உக்ரைன் நாட்டைச் சேர்ந்த டானா (22) மற்றும் மரியா (24) என்ற இருவர் சுற்றுலா பயணியாக இந்தியாவுக்கு வந்துள்ளனர். அவர்கள் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தை சுற்றிப்பார்த்து விட்டு டெல்லி செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர். அதன்படி நேற்று கான்பூர் நகரில் இருந்து கார் மூலம் டெல்லி சென்று கொண்டிருந்தனர். அவர்களுடன் அன்கித், வைபவ் என்னும் இரு இந்திய இளைஞர்களும் சென்றுள்ளனர். அவர் சென்ற வாகனம் மதுரா மாவட்டம், மகாபன் காவல் நிலையத்திற்குட்டபட்ட பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது, சாலையின் குறுக்கே உள்ள பிரிவில் மோதியது. மோதிய வேகத்தில் கார் தலைகீழாக புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது. உடனடியாக அருகில் இருந்தவர்கள் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஆனால் டானா மற்றும் வைபவ் ஆகிய இருவரும் மரணமடைந்ததாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். படுகாயமடைந்த மற்ற இருவருக்கும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவம் குறித்து டெல்லியில் உள்ள உக்ரைன் தூதரகத்துக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் கூறியுள்ளனர்.

Source: Maalaimalar

