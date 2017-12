2015-16ம் நிதியாண்டில் 1.7 சதவிகித இந்தியர்கள் மட்டுமே வருமான வரி செலுத்தியுள்ளனர் – வருமான வரித்துறை

2015 முதல் 2016க்கு உட்பட்ட நிதியாண்டில் இந்தியாவில் 1.7 சதவிகிதம் பேர் மட்டுமே வருமான வரி செலுத்தியுள்ளதாக வருமான வரித்துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளது.

புதுடெல்லி: 2015 முதல் 2016க்கு உட்பட்ட நிதியாண்டில் இந்தியாவில் 1.7 சதவிகிதம் பேர் மட்டுமே வருமான வரி செலுத்தியுள்ளதாக வருமான வரித்துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளது. இதுதொடர்பாக வருமான வரித்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:



தற்போதைய நிலையில் ஆண்டுக்கு 2.5 லட்சம் வரை வருமானம் ஈட்டுபவர்களுக்கு வருமான வரி கிடையாது. சுமார் 120 கோடி மக்கள் தொகை உடைய நம் நாட்டில் 2015-16 நிதியாண்டில் 4.07 கோடி பேர் மட்டுமே வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்துள்ளனர். அதில் 2.06 கோடி பேர் வருமான வரி செலுத்தியுள்ளனர். இது நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகையில் 1.7 சதவிகிதமாகும். மற்றவர்கள் வருமான வரி செலுத்த வேண்டிய வரம்புக்கு கீழ் இருப்பதாக கூறியுள்ளனர். இதேபோல் கடந்த 2014-15ம் நிதியாண்டில் 3.65 கோடி பேர் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்தனர். அதில் 1.91 கோடி பேர் வருமான வரி செலுத்தினர். இந்த காலகட்டத்தில் தனி நபர் செலுத்திய வருமான வரி 1.91 லட்சம் கோடி ரூபாயாகும். அதுவே 2015-16ம் நிதியாண்டில் 1.88 லட்சம் கோடி ரூபாயாக குறைந்துவிட்டது. 2014-15 நிதியாண்டில் தனிநபர் மற்றும் நிறுவனங்கள் என மொத்தம் 3.91 கோடி வருமான வரி கணக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இதில் கணக்கில் காண்பிக்கப்பட்ட வருமானம் 26.93 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஆகும். 2015-16ம் நிதியாண்டில் வருமான வரி கணக்குகளின் எண்ணிக்கை 4.35 கோடியாக அதிகரித்தது. இதில் கணக்கில் காட்டப்பட்ட வருமானம் 32.62 லட்சம் கோடி ரூபாயாகும். இதில் 7.19 லட்சம் கணக்குகள் தொழில் நிறுவனங்கள் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டவை எனவும் அவற்றில் மொத்த வருமானம் 10.71 லட்சம் கோடி ரூபாயாகும் எனவும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Source: Maalaimalar

English summary

2015-16 1.7 percent in the year, the only Indians have paid income tax–the income tax Department

In the year 2016 2015 first within India only 1.7 percent in the