பழனி பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்கள் மீது பேருந்து மோதி விபத்து: 5 பேர் பலி

திருப்பூர்: தாராபுரம் அருகே பழனிக்கு பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்கள் மீது அரசு பேருந்து மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் 5 பேர் பலியாயினர். தாராபுரம் அருகே குப்பணன் கோவில் பகுதியில் திருப்பூரிலிருந்து பழனிக்கு பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்கள் மீது அரசு பேருந்து புகுந்தது. அதிகாலை 5 மணி அளவில் நடந்த இவ்விபத்தில் 5 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாயினர். ஒருவர் படுகாயங்களுடன் தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Palani bus collided on a padayatra from last pilgrims killed in road accident: 5

Near Palani, Dharapuram Tirupur: on the Government for their padayatra Bhakta