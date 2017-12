திருவாரூர் அருகே மரத்தின் மீது கார் மோதி விபத்து: 10 பேர் படுகாயம்

திருவாரூர்: திருத்துறைப்பூண்டி அருகே மடப்புரத்தில் மரத்தின் மீது கார் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் 10 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். விபத்தில் காயமடைந்த சிறுவர், சிறுமிகள் உட்பட 10 பேர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கேரளாவின் திருச்சூரில் இருந்து வேளாங்கண்ணிக்கு சுற்றுலா வந்தபோது கார் விபத்துக்குள்ளானது.

Source: Dinakaran

English summary

Thiruvarur car clash near a tree on top of the 10 people were seriously injured in an accident:

Thiruvarur, thiruthuraipoondi tree near madapuram on: car mod