ரசிகர்களை இன்று முதல் சந்திக்கிறார் ரஜினிகாந்த்: செய்தியாளர்கள் சந்திப்புடன் தொடங்குகிறது

நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது ரசிகர்களை இன்றுமுதல் சந்திக்கிறார். முன்னதாக, செய்தியாளர்களை அவர் இன்று காலை சந்திக்க உள்ளார். இதில் தனது அரசியல் பிரவேசம் குறித்து அவர் அறிவிப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் கடந்த மே மாதத்தில் தனது ரசிகர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார். தற்போது 2-வது கட்டமாக புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ளும் நிகழ்வை சமீபத்தில் அவரது தலைமை ரசிகர் நற்பணி மன்றம் மூலம் அறிவித்தார். இந்த சந்திப்பு நிகழ்ச்சி சென்னையில் உள்ள ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்தில் இன்று முதல் 6 நாட்களுக்கு நடக்கிறது.

இன்று (26-ம் தேதி) காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, நீலகிரி மாவட்ட ரசிகர்களை ரஜினிகாந்த் சந்தித்து, அவர்களோடு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்கிறார். நாளை (27-ம் தேதி) திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் மாவட்ட ரசிகர்கள், 28-ம் தேதி மதுரை, விருதுநகர், நாமக்கல், சேலம் மாவட்ட ரசிகர்கள், 29-ம் தேதி கோவை, திருப்பூர், வேலூர், ஈரோடு மாவட்ட ரசிகர்கள், 30, 31 தேதிகளில் வட சென்னை, மத்திய சென்னை, தென் சென்னை ரசிகர்களை சந்திக்க உள்ளார். இதில் பங்கேற்க ரசிகர் மன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று காலை 7.30-க்கு செய்தியாளர்களை ரஜினிகாந்த் சந்திக்கிறார். அதில் அரசியல் குறித்து ரஜினி ஏதேனும் கூறுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதைத் தொடர்ந்து, ரசிகர்கள் சந்திப்பு தொடங்குகிறது.

