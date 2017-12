பாகிஸ்தான் சிறையில் மரண தண்டனை கைதியாக உள்ள இந்திய கடற்படை முன்னாள் அதிகாரி ஜாதவுடன் தாய், மனைவி சந்திப்பு: கண்ணாடி திரைக்கு வெளியில் இருந்து 45 நிமிடம் பேசினர்

பாகிஸ்தானில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இந்திய கடற்படை முன்னாள் அதிகாரி குல்பூஷண் ஜாதவை, 21 மாதங்களுக்குப் பிறகு அவரது தாய், மனைவி ஆகிய இருவரும் நேற்று சந்தித்தனர். எனினும் கண்ணாடி திரைக்கு வெளியில் இருந்தபடி அவர்கள் பேசினர்.

இந்திய கடற்படை முன்னாள் அதிகாரியான குல்பூஷண் ஜாதவ் (47) ஈரானின் சாபஹர் துறைமுகத்தில் வர்த்தகம் செய்து வந்தார். கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் பாகிஸ்தான் உளவு துறையினர் அவரை ஈரானிலிருந்து கடத்தி வந்து கைது செய்தனர். உளவு பார்த்ததாகக் கூறி அந்நாட்டு ராணுவ நீதிமன்றம் கடந்த ஏப்ரலில் அவருக்கு மரண தண்டனை விதித்தது.

இதை எதிர்த்து இந்தியா சார்பில் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த சர்வதேச நீதிமன்றம், ஜாதவின் மரண தண்டனையை நிறுத்திவைக்க உத்தரவிட்டது. இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது.

இதனிடையே, ஜாதவை சந்திப்பதற்காக விசா கோரி அவரது குடும்பத்தினர் கடந்த 21 மாதங்களாக காத்திருந்தனர். இந்திய தூதரகமும் அவரை சந்திக்க அனுமதி கோரியது. இதற்கு தொடர்ந்து அனுமதி மறுக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் சர்வதேச நிர்பந்தம் காரணமாக ஜாதவை சந்தித்துப் பேச அவரது தாய், மனைவிக்கு பாகிஸ்தான் விசா வழங்கியது. அதன்படி, ஜாதவின் தாய் அவந்தி, மனைவி சேத்தன்குல் ஆகிய இருவரும் நேற்று இஸ்லாமாபாத் சென்றனர்.

முதலில் அங்குள்ள இந்திய தூதரகத்துக்கு சென்றனர். பின்னர் அங்கிருந்து இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சக அலுவலகத்துக்கு சென்றனர். இந்திய துணைத் தூதர் ஜே.பி.சிங்கும் உடன் சென்றார். முன்னதாக அங்கு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த ஜாதவ், வெளியுறவு அமைச்சக அலுவலகத்துக்கு முன்கூட்டியே அழைத்து வரப்பட்டு கண்ணாடி திரை பொருத்தப்பட்ட அறையில் அமர வைக்கப்பட்டிருந்தார். ஜாதவை கண்ணாடி திரைக்கு வெளியில் இருந்தபடி அவரது தாயும், மனைவியும் 5 அதிகாரிகள் முன்னிலையில் சந்தித்தனர்.

சுமார் 45 நிமிடங்கள் இன்டர்காம் மூலம் அவர்கள் உரையாடினர். இது தொடர்பான புகைப்படத்தை பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சகம் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் “எங்கள் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி உள்ளோம்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இந்த சந்திப்பு தொடர்பாக பாகிஸ்தான் அரசு ஒரு வீடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளது. அதில், ஜாதவ் கூறும்போது, “எனது தாய் மற்றும் மனைவியை சந்திக்க அனுமதித்த பாகிஸ்தான் அரசுக்கு நன்றி” என்றார்.

இதுகுறித்து பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப் நேற்று முன்தினம் கூறும்போது, “ஜாதவை சந்திக்க வரும் அவரது தாய், மனைவியுடன் வர இந்திய துணைத் தூதருக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஜாதவை தூதரக ரீதியாக அணுகும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது” என கூறியிருந்தார்.

ஆனால் இந்தியா இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது. ஜாதவை சந்திக்க அவரது தாய், மனைவியுடன் தார்மீக ரீதியாக மட்டுமே இந்திய துணைத் தூதர் செல்கிறார். இது தூதரக ரீதியிலான அணுகல் ஆகாது என்று இந்திய அதிகாரிகள் தெரிவித்திருந்தனர். இதையடுத்து பாகிஸ்தான் நேற்று பல்டி அடித்துள்ளது.

இதுகுறித்து பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சகம் கூறும்போது, “ஜாதவை சந்திக்க அவரது தாய், மனைவிக்கு மனிதாபிமான அடிப்படையில் மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான வழக்கு சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பதால், பாகிஸ்தானுக்கு பின்னடைவு ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கவே இந்த நடவடிக்கை” என கூறப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

The death penalty in the Islamic Republic of Pakistan prison, a prisoner in the Indian Navy with the mother and wife of former officials of the genealogical point of meeting: 45 minutes from outside the glass screen and spoke

In Pakistan, has been sentenced to death have been jailed in Hindi