ரஜினியிடம் ஆண்டவன் சொல்லிட்டாரா?… இன்று தெரியும்

சென்னை: ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்து சேவையாற்ற வேண்டும் என்று ஆண்டவன் சொல்லிவிட்டாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எல்லார் மனதிலும் நிலவுகிறது.

கடந்த மே மாதம் சுமார் 8 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ரசிகர்களை சந்தித்து ரஜினி புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார். அன்றைய தினம் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களிடம் பேசியபோது ஆண்டவன் என்னை நடிகனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதன் படி நான் நடிகனாக உள்ளேன்.

நாளை நான் என்னவாக அவர் விரும்புகிறாரோ அதன் படி நடந்து கொள்வேன் என்றார். இந்நிலையில் இன்று இரண்டாவது முறையாக ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களை சந்தித்து வருகிறார்.

இதனால் இன்றைய தினம் அரசியல் பிரவேசம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்புகள் ஏதேனும் இருக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவர் மனதில் உள்ளது. ரசிகர்களும் ஆண்டவன் சொல்லிட்டாரா தலைவா என்ற எதிர்பார்ப்புகளுடன் காத்து கிடக்கின்றனர்.

இன்று இல்லாவிட்டாலும் வரபோகும் 5 நாட்களில் ஏதேனும் அறிவிப்புகள் இருக்கலாம் என்று தெரிகிறது.

Source: OneIndia

