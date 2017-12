அதிமுகவை வழிநடத்த எங்கள் குடும்பத்துக்கே தகுதி: பாஸ்கரன்

அதிமுகவை வழிநடத்தும் தகுதி எங்கள் குடும்பத்துக்கே உள்ளது என்று டிடிவி தினகரனின் சகோதரர் பாஸ்கரன் தெரிவித்தார்.

திருச்சியில் நேற்று அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியது: ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் டிடிவி தினகரனின் வெற்றி எதிர்பார்த்ததே. மக்கள் எங்கள் பக்கம் இருப்பது இதன் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது. அதிமுக என்பது எம்ஜிஆரால் உருவாக்கப்பட்ட கட்சி. இதை வழிநடத்தும் தகுதி எங்களின் குடும்பத்துக்கே உள்ளது என்பது தேர்தல் முடிவில் நிரூபணமாகி உள்ளது.

டிடிவி தினகரன் வெற்றி பெற்றதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுமா என்பது குறித்து போகப்போகத் தெரியும். முதல்வர் பழனிசாமி தரப்பினரிடம் சின்னம் மட்டுமே உள்ளது. அதுவும் அவர்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது என்பது அனைவருக்குமே தெரியும்.

சின்னம் வேண்டுமானால் அவர்களிடம் இருக்கலாம். கட்சி எங்களுடையது. தொண்டர்கள் அனைவரும் எங்கள் பக்கமே உள்ளனர் என்று பாஸ்கரன் கூறினார்.

Source: The Hindu

