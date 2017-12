தொடர் விடுமுறை காரணமாக வண்டலூர் பூங்காவில் திரண்ட மக்கள்

பள்ளி அரையாண்டு விடுமுறை, கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறையையொட்டி வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் நேற்று பார்வையாளர்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது. நேற்று முன்தினம் 18 ஆயிரம் பேர் வண்டலூர் பூங்காவுக்கு வருகை தந்தனர். நேற்று கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையையொட்டி 19 ஆயிரம் பேர் வந்திருந்தனர். மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியதால் வண்டலூரில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

இதுகுறித்து பூங்காவுக்கு வந்த பார்வையாளர் அருண் கூறியதாவது: விடுமுறையையொட்டி குழந்தைகளுடன் வந்து பூங்காவில் விலங்குகளையும், பறவைகளையும் கண்டுகளித்தோம். ஆனால் வெளியூர்களில் இருந்து கார், வேன் மற்றும் பேருந்துகளில் வருபவர்கள் பூங்காவில் நிறுத்துவதற்கு போதிய இடவசதி இல்லை.

இதனால் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக வண்டலூர்-கேளம்பாக்கம் சாலையோரத்தில் வாகனங்களை நிறுத்தவேண்டி யிருந்தது.

மேலும் சாலையோரத்தில் பார்க்கிங் இருந்தும் நெரிசல் ஏற்படுவதால் அங்கு வாகனங்களை நிறுத்த முடியவில்லை. போதிய போலீஸார் பாதுகாப்பு பணியில் இல்லாததால் சாலையோரத்தில் நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்களை எடுக்க முடியாமல் நெரிசலில் சிக்கி தவித்தோம் என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

Due to a series of holiday people Park in vandalur cumulated

In the wake of the semester school holidays, Christmas holidays, vandalur bio