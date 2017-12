போக்குவரத்து ஓய்வூதியர்களின் நிலுவைத்தொகை ரூ.175 கோடியை இன்றைக்குள் வழங்க வேண்டும்: அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

போக்குவரத்து ஓய்வூதியர்களின் 2-வது நிலுவை தொகை ரூ.175 கோடிக்கு உடனடியாக அரசாணை பிறப்பித்து இன்றைக்குள் வழங்க வேண்டுமென அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

அரசு போக்குவரத்துக்கழக ஊழியர்கள் தங்களின் ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த மே 15-ம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இப்போராட்டத்தை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளை, பணிக்கு திரும்ப மறுப்பவர்கள் மீது எஸ்மா சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தர விட்டது.

இந்நிலையில் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு மதுரை செக்கானூரணியைச் சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற 82 வயது போக்குவரத்து தொழிலாளியான மாயாண்டி சேர்வை என்பவர் ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தார். அதில் ஓய்வூதியம் கிடைக்காததால் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் எவ்வளவு கஷ்டத்தில் உள்ளனர் என்பது குறித்த அவல நிலையை விளக்கியிருந் தார்.

அந்த கடிதத்தை தாமாக முன்வந்து பொதுநல வழக்காக எடுத்து உயர் நீதிமன்றம் விசாரித்தது. பின்னர் இந்த வழக்கு சென்னைக்கு மாற்றப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், போக்குவரத்து ஓய்வூதியர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய 2-வது தவணைத் தொகையான ரூ.379 கோடியை டிசம்பர் 15-க்குள் வழங்க ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில் இந்த வழக்கு கடந்த வாரம் நீதிபதிகள் எஸ்.மணிக்குமார், ஆர்.மணிக்குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய்நாராயண் ஆஜராகி, ‘‘தமிழக அரசு கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளபோதும், ஓய்வூதியர்களின் நலன் கருதி ரூ.379 கோடியில் ரூ.175 கோடியை ஒதுக்கியுள்ளதாகவும், எஞ்சிய தொகை ரூ.204 கோடி விரைவில் வழங்கப்படும் எனவும் உத்தரவாதம் அளித்தார். அதைப் பதிவு செய்துகொண்ட நீதிபதிகள், உறுதியளித்தபடி ரூ.175 கோடிக்கு உரிய அரசாணையை உடனடியாக பிறப்பித்து அந்த தொகையை டிசம்பர் 26 (இன்று) வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.

மேலும், 3-வது தவணையை ஜனவரி 15-ம் தேதிக்குள் செலுத்துவது தொடர்பாகவும், 2-வது தவணையில் எஞ்சியுள்ள ரூ.204 கோடி எப்போது வழங்கப்படும் எனவும் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு அரசு தலைமை வழக்கறிஞர், இதுதொடர்பாக அரசிடம் விளக்கம் பெற்று தெரிவிப்பதாக தெரிவித்தார். இதையடுத்து, விசாரணையை நீதிபதிகள் வரும் ஜனவரி 3-ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தனர்.

Source: The Hindu

English summary

Balance of RS. 175 crore transport pensioners must provide to the Government hoped high court orders:

2nd transport pensioners a sum of arrears, the Government immediately to the RS.175 crore