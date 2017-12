மத்திய அமைச்சருக்கு கர்நாடக முதல்வர் கண்டனம்

தாங்கள் மதச்சார்பற்றவர்கள் என கூறுவதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என்ற மத்திய அமைச்சர் அனந்த் குமார் ஹெக்டேவின் கருத்துக்கு கர்நாடகாவில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பி உள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் கொப்பலில் நேற்று முன்தினம் மாலை நடந்த பிராமணர் இளைஞர் பரிஷத் கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர் அனந்த் குமார் ஹெக்டே பங்கேற்றார். அப்போது அவர் பேசும்போது, “நான் இந்து, நான் பிராமிண் என சொல்பவர்களை மிகவும் மதிக்கிறேன். முஸ்லிம், கிறிஸ்துவர் என சொல்பவர்களை கூட ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஆனால் நான் மதச்சார்பற்றவன், முற்போக்குவாதி என சொல்பவர்களை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது” என்றார்.

கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா, கூறும்போது, “மத்திய அமைச்சர் அனந்த்குமார் ஹெக்டே மிகவும் தரம் தாழ்ந்து பேசி வருகிறார். மக்களுக்கு வழிக்காட்ட வேண்டிய பொறுப்பில் இருப்பவர் தொடர்ந்து நஞ்சை கக்கி வருவது கண்டிக்கத்தக்கதுமதச்சார்பற்ற இந்தியாவில் மனு தர்மத்தை நிலைநாட்ட முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்” என்றார். பல்வேறு தரப்பினர் அமைச்சரின் கருத்துக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

Karnataka Chief Minister condemns Union Minister for

They are secularists claim that cannot accept the fact that the Central