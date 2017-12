செங்கோட்டை அருகே அச்சன்புதூரில் மர்மவிலங்கு கடித்து 14 ஆடுகள் பலி

நெல்லை : அச்சன்புதூரில் மர்ம விலங்கு தாக்கியதில் 14 ஆடுகள் பலியான சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டை அருகேயுள்ள மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையடிவாரப் பகுதியில் வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கும். கடந்த 2 ஆண்டுகளாக இப்பகுதியில் பருவமழை பொய்த்து மலைப்பகுதியில் கடும் வறட்சி ஏற்பட்ட நிலையில் உணவு, தண்ணீர் தேடி சிறுத்தை, காட்டுப்பன்றிகள், யானை உள்ளிட்ட விலங்குகள் அடிக்கடி மலையடிவார கிராமங்களுக்குள் படையெடுத்தன. இந்தாண்டு வடகிழக்கு பருவமழை கொட்டித் தீர்த்த நிலையில், வனவிலங்குள் ஊருக்கு வருவது குறைந்திருந்தது. இருப்பினும் மலையடிவார பகுதியில் விலங்குகள் புகுவதை தடுக்க வேலி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென விவசாயிகளும், கால்நடை வளர்ப்போரும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், அச்சன்புதூரை சேர்ந்த பெருமாள் மகன் மாடசாமி, ஊருக்கு அருகே ஆட்டுக்கிடை போட்டிருந்தார். நேற்று முன்தினம் இரவு மர்மவிலங்கு, ஆட்டுக்கிடைக்குள் நுழைந்து ஆடுகளை கடித்துக் குதறியுள்ளது. இதில் 14 ஆடுகள் குடல் தள்ளி படுகாயமடைந்து மடிந்தன. காலையில் ஆட்டுக்கிடையை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த மாடசாமி இதுகுறித்து வருவாய் அதிகாரிகளிடம் புகார் செய்தார். அவர்கள் விசாரித்து வருகின்றனர். வனத்துறையினரும் அப்பகுதியை பார்வையிட்டு கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அடவிநயினார் அணை சாலை காட்டுப்பகுதியில் 4 ஆடுகளை 2 சிறுத்தைகள் அடித்துக் கொன்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

