‘சிக்கன், மதுவுக்காக ஓட்டு போடும் ஏழைகள்’- உ.பி. அமைச்சர் கருத்து

‘‘ஏழை மக்கள் சிக்கனுக்கும் மதுவுக்கும் ஆசைப்பட்டு அவற்றை கொடுப்பவர்களுக்கு ஓட்டு போடுகிறார்கள்’’ என்று உத்தர பிரதேச மாநில பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துறை அமைச்சர் ஓம் பிரகாஷ் ராஜ்பர் கூறியுள்ளார்.

சுஹல்தேவ் பாரதிய சமாஜ் கட்சியின் தலைவராக இருப்பவர் ஓம் பிரகாஷ் ராஜ்பர். உத்தர பிரதேசத்தில் பாஜக கூட்டணியில் உள்ள இவர், முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் அமைச்சராக உள்ளார். ஓம் பிரகாஷ் ராஜ்பர் கூறுகையில், ‘‘ஏழை மக்கள் குடிகாரர்களாக இருக்கிறார்கள். பணிவோடு சிற்றுண்டி போன்றவற்றை கொடுப்பவர்களுக்கு எல்லாம் அவர்கள் ஓட்டுப் போட மாட்டார்கள். சிக்கனுக்கும் மதுவுக்கும் ஆசைப்பட்டு அவற்றை கொடுக்கும் வேட்பாளருக்கே தேர்தலில் ஏழைகள் ஓட்டு போடுகிறார்கள்’’ என்றார். இந்த தகவலை ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

ஓம் பிரகாஷ் ராஜ்பர் இப்படி கூறுவது இது முதல்முறையல்ல. அவரது சொந்த சமூகத்தைச் சேர்ந்த ராஜ்பர் இன மக்களைப் பற்றி அதிகமாக மது குடிப்பவர்கள் என்று 3 மாதங்களுக்கு முன் கூறினார். ‘‘ராஜ்பர் சமூக மக்கள் ஒரு நாளைக்கு குடிக்கும் மதுவுக்கான தொகை, பாஜக ஒரு மாதத்தில் செய்யும் செலவை விட அதிகம்’’ என்று ஓம் பிரகாஷ் ஏற்கெனவே கூறியது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

