மும்பை புறநகர்ஏசி ரயில் சேவைதொடங்கியது

மும்பை மக்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் தின பரிசாக, நாட்டின் முதல் ஏசி புறநகர் ரயில், நேற்று தனது சேவையை தொடங்கியது.

மேற்கு ரயில்வே இயக்கும் இந்த ரயில் நேற்று காலை 10.32 மணிக்கு பொரிவிலி ரயில் நிலையத்தில் தனது பயணத்தை தொடங்கியது. 11.16 மணிக்கு தெற்கு மும்பையின் சர்ச்கேட் நிலையத்தை அடைந்தது. மும்பையின் உள்ளூர் ஏசி ரயிலை ஆங்காங்கே வியப்புடன் பார்த்த பயணிகள், அதனுடன் செல்பி எடுத்துக்கொண்டனர்.

சர்ச்கேட் – பொரிவிலி வரை தினமும் 6 முறை (12 சேவைகள்) இந்த ரயில் இயங்கும். ஜனவரி 1 முதல் விரார் வரை நீட்டிக்கப்படும். பராமரிப்பு பணிக்காக சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இயங்காது. -பிடிஐ

