மீனவர்கள், விவசாயிகளுக்கு உகந்த புயல் எச்சரிக்கை சாத்தியமா? – வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் விளக்கம்

மீனவர் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் புயல் எச்சரிக்கை அறிவிப்புகளை வெளியிடுவதில்லை என்று வானிலை ஆய்வு மையத்தின் மீது குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகிறது. அது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் எஸ்.பாலசந்திரன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

ஒக்கி புயலின் கோரத் தாண்டவத்தால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்கள் வெளி மாநில கடலோரப்பகுதியில் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். பலர் காணாமலும் போயுள்ளனர். இந்நிலையில், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிடும் புயல் எச்சரிக்கை கள் நிலப்பகுதிக்கு உகந்ததாகவே இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

இது தொடர்பாக தென்னிந்திய மீனவர் நலச்சங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் கு.பாரதி கூறியதாவது:

பல நாட்களுக்கு முன்பாகவே ஆழ்கடலில் மீன் பிடிக்க செல்லும் மீனவர்களுக்கு, புயல் தாக்க இருப்பதற்கு சில நாட்கள் முன்பு தான் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அதனால் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் புயல் எச்சரிக்கைகள் நிலப்பகுதிக்கு உகந்ததாக உள்ளது. மீனவர்களுக்கு பயனளிக்கவில்லை. மீனவர்களில் ஒரு நாள், 15 நாட்கள், 45 நாட்கள் என பல பிரிவுகளில் மீன்பிடி தொழில் செய்கின்றனர். இவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கும் தனித்தனியாக முன்கூட்டியே புயல் எச்சரிக்கை குறித்து தெரிவிக்க வேண்டும். அதற்கேற்றவாறு அறிவிப்பு நடைமுறையை மாற்ற வேண்டும் என்றார்.

வானிலை ஆய்வு மைய முன்னெச்சரிக்கை அறிவிப்புகள் விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கிறதா என்று தமிழ்நாடு காவிரி நீர்ப்பாசன விவசாயிகள் நல உரிமைப் பாதுகாப்பு சங்க பொதுச்செயலர் மன்னார்குடி எஸ்.ரங்கநாதனிடம் கேட்ட போது அவர் கூறியதாவது:

வாகனப் புகை, குளிர் சாதனங்கள் பயன்பாட்டால் பருவநிலை மாற்றம் ஏற்படுகிறது. அதனால் எதிர்பார்த்தபடி பருவமழை பெய்வதில்லை. வானிலை ஆய்வு மையத்தில் அன்றைய தினத்தில் கிடைக்கும் தரவுகள் அடிப்படையில் கணித்து சொல்கின்றனர். ஆனால் நடப்பது வேறாக உள்ளது. பருவநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்றவாறு கணிக்கும் வகையில், வானிலை மையம் பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றார்.

இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் எஸ்.பாலசந்திரனிடம் கேட்டபோது அவர் கூறியதாவது:

புயல் எச்சரிக்கை குறித்து எப்போது, எப்படி அறிவிக்க வேண்டும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் நெறிமுறைகளை வகுத்துள்ளது. அதன்படி, செயற்கைக்கோள் மற்றும் ரேடார் தரவு கள் அடிப்படையில் வானிலை நிலவரங்களை அறிவித்து வருகிறோம். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை தொடர்பாக மீன் வளத்துறைக்கு தினமும் தகவல் அனுப்பி வருகிறோம். அதேபோன்று விவசாயிகளுக்கான முன்னறிவிப்புகளும் வேளாண் துறைக்கு அனுப்பப்படுகிறது. முக்கிய எச்சரிக்கைகளை மட்டும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின்போது தெரிவிக்கப்படுகிறது.

24 மணி நேரமும் காண்காணித்து…

மீனவர்களின் கோரிக்கை நியாயமானது தான். ஆனால் வானிலை என்பது நாளுக்கு நாள், சில மணி நேர இடைவெளியில் மாற்றத்துக்கு உள்ளாகக்கூடிய ஒன்று. அதனால் தான் 24 மணி நேரமும் காண்காணித்து வானிலை அறிக்கைகளை வெளியிட்டு வருகிறோம். பெரும்பாலான நேரங்களில் புயல் தொடர்பாக 10 நாட்களுக்கு முன்பாக கணித்தபடி, நடப்பதில்லை. 10 நாட்களுக்கு முன்பு நாம் கணிப்பது, 4-வது நாளிலேயே மாற்றத்துக்கு உள்ளாகிவிடுகிறது.

காற்றை கணிக்க முடிவதில்லை.

மிக கனத்த மழை தொடர்பாக பல முறை குறிப்பிட்டு வானிலை அறிக்கை வெளியிட்டு இருக்கிறோம். அதேபோன்று மிக கனத்த மழை பெய்துள்ளது. அவ்வாறு மழையை போன்று காற்றை கணிக்க முடிவதில்லை. காற்றானது சில மணி நேரங்களில் மாற்றத்துக்கு உள்ளாகக்கூடியவை.

ஒருவேளை பல நாட்களுக்கு முன்பாகவே எச்சரிக்கை விடுத்து, மீனவர்களும் கடலுக்கு செல்லாமல் இருக்கும் நிலையில், அறிவித்தபடி புயலாக மாறாவிட்டால் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் ஆபத்துகளும் உள்ளன. அதனால் பல நாட்களுக்கு முன்பாகவே எச்சரிக்கை விடுப்பதில்லை.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

