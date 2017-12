தீவிரவாதிகள், கறுப்பு பணத்துக்கு சாதகமான வர்த்தகம்: ‘பிட் காயின்’ தடை செய்ய வேண்டும் – வருமான வரித்துறையினர் கோரிக்கை

தீவிரவாதிகள் மற்றும் கறுப்பு பணம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு சாதகமான ‘பிட் காயின்’ வர்த்தகத்தை இந்தியாவில் தடை செய்ய வேண்டும் என்று வருமான வரித்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

ரூபாய், டாலர், தினார், யென் என ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பணம் இருக்கிறது. ஆனால் பிட் காயின் என்பது சர்வதேச பணம். இது ஒரு ‘டிஜிட்டல் கரன்ஸி’. இந்த பணத்தை கண்களால் பார்க்க முடியாது. ஆனால் ஆன்லைன் வர்த்தகம் மூலம் அனைத்து இடங்களுக்கும் அனுப்பவும், பெறவும் முடியும். அனுப்பியதும், பெற்றதும் யார் என்று யாருக்கும் தெரியாது. உலகில் எங்கு இருப்பவர்களும் நொடிப் பொழுதில் பணப் பரிவர்த்தனை செய்ய முடியும்.

இந்த பணத்தைப் பயன்படுத்தி ஷாப்பிங் செய்யலாம். பிட் காயினின் வளர்ச்சியை பார்த்து சில நிறுவனங்களும் பிட் காயினை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளன. கடந்த 2009-ல் இருந்து பயன்பாட்டில் இருக்கும் ஒரு பிட் காயினின் தற்போதைய மதிப்பு ரூ.9 லட்சம். ஏராளமானோர் முதலீடு செய்வதால் அசுர வேகத்தில் பிட் காயின் மதிப்பு உயர்ந்து வருகிறது. இதுவரை வருமான வரித்துறையின் கணிப்பின்படி இந்தியாவில் 25 லட்சம் பேர் பிட் காயினில் முதலீடு செய்திருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிட் காயினுக்கான சட்ட விதிமுறைகளை டிராய் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கி இதுவரை வகுக்கவில்லை. 2009-ம் ஆண்டு முதல் நடைமுறையில் இருக்கும் பிட் காயின் வர்த்தகத்தை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக இந்தியாவில் இதுவரை எந்த சட்ட விதிகளும் இல்லை. இதை சாதகமாக்கி கறுப்பு பணம் வைத்திருப்பவர்கள் பிட் காயினில் கோடிக்கணக்கில் முதலீடு செய்துள்ளனர்.

பிட் காயின் வர்த்தகம் குறித்து சென்னை மண்டல வருமான வரித்துறை அதிகாரி கூறுகையில், “தமிழகத்தில் சுமார் 50 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் பிட் காயின் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வந்துள்ளன. இந்த பணப்பரிவர்த்தனை மூலம் தீவிரவாதிகளுக்கு எளிதாக பணத்தை அனுப்பி விடலாம். ஒரேயொரு ஸ்மார்ட் போனும், அதில் பிட் காயின் அப்ளிகேசனும் இருந்தால் போதும். யார் வேண்டுமானாலும் பணப்பரிவர்த்தனை செய்ய முடியும். எத்தனை கோடி பரிவர்த்தனை செய்தாலும் அதற்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் கிடையாது. அவர்களைக் கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது.

டெல்லி, பெங்களூரு, ஐதராபாத், கொச்சி, குர்கான் ஆகிய நகரங்களில் செயல்படும் 9 நிறுவனங்கள் பிட் காயின் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டதாக கிடைத்த தகவலின்பேரில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தினர். ஆனால் எந்த ஆதாரமும் கிடைக்கவில்லை. அந்த நிறுவனங்களுடன் தொடர்பில் இருந்த முதலீட்டாளர்களின் வங்கி பணப்பரிவர்த்தனைகளை இப்போது ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள்.

மைசூரில் நிறுவனம் ஒன்றை ரான்சம் வைரஸ் மூலம் ஹேக்கர்கள் முடக்கி விட்டனர். அதை சரிசெய்ய பெரும் தொகையை பிட் காயின் மூலம் பரிமாற்றம் செய்ய ஹேக்கர்கள் கேட்டுள்ளனர். முக்கியமான தகவல்கள் முடக்கப்பட்டதால், ஹேக்கர்கள் கேட்ட தொகையை பிட் காயின் மூலம் கொடுத்து சரிசெய்துள்ளது கம்ப்யூட்டர் நிறுவனம்.

நாட்டின் பொருளாதாரத்தையே பாதிக்கும் கறுப்பு பணம் முதலீட்டாளர்களுக்கும், தீவிரவாதிகளுக்கும் உதவும் வகையில் பிட் காயின் வர்த்தகம் உள்ளது. எனவே, இதை இந்தியாவில் தடை செய்ய வேண்டும். பிட் காயின் வர்த்தகம் நாட்டின் வளர்ச்சியை பாதிப்பதை உணர்ந்து ரஷ்யா, அர்ஜெண்டினா மற்றும் சில நாடுகள் இதை தடை செய்துள்ளன. இதேபோல இந்தியாவும் பிட் காயின் வர்த்தகத்துக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்” என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

Militants, black money favour trade: ‘ ban ‘ a bit dry-income tax evasions request

Extremists and black money holders for them a favourable ‘ bit l