தைத்திருநாளை முன்னிட்டு பொங்கல் பானை தயாரிப்பில் தொழிலாளர்கள் மும்முரம்

சேலம் : பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, பானை தயாரிப்பில் தொழிலாளர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரை அடுத்த கஞ்சநாயக்கன்பட்டியில் சுமார் 50 குடும்பத்தினர் ஆண்டு முழுவதும் அகல்விளக்குகள், மண்பானைகள், சட்டி உள்ளிட்ட களிமண் பொருட்களை செய்து வருகின்றனர். தற்போது, பொங்கல் பண்டிகை நெருங்குவதையொட்டி பொங்கல் பானைகள், அடுப்புகள் செய்வதில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கூறியது: பொங்கல் பண்டிகைக்கு இன்னும் 20 நாட்களே உள்ள நிலையில், எங்கள் கிராமத்தை சேர்ந்த 50க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் மண்பானைகள் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சேலம், ஈரோடு, தர்மபுரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து ஆர்டர் பெற்று மண்பானைகள், சட்டிகள் செய்து கொடுத்து வருகிறோம். களிமண்ணிலிருந்து கற்களை நீக்கி வந்து உலரவைத்து, அதனுடன் தண்ணீர் சேர்த்து தேவையான வடிவங்களில் பானைகள், சட்டிகள், அகல்விளக்குகள், அடுப்புகள், பானை மூடிகள், தொட்டிகள் உள்ளிட்டவை செய்யப்படுகிறது. நாளொன்றுக்கு ஒருவர் 50 பானைகள் வீதம் செய்து 3 நாட்களுக்குள் முழு வடிவம் கொடுக்கலாம். தற்போது, 1 கிலோ முதல் 5 கிலோ வரை பொங்கல் பானைகள் செய்கிறோம். 5 கிலோ பானையை ₹100 வரை விற்பனை செய்கிறோம். எங்களிடமிருந்து எடுத்து செல்லும் வியாபாரிகள் அதனை ₹200 முதல் ₹250 வரை விற்பனை செய்கிறார்கள். ஒரு யூனிட் மண் எடுக்க வண்டி வாடகை, ஆள் கூலி அனைத்தும் சேர்த்து ₹1100 முதல் ₹1500 வரை செலவாகிறது. இவற்றுக்கெல்லாம் செலவு செய்து மண்சார்ந்த பொருட்கள் செய்தாலும், மூன்று வேளை உணவை தவிர வேறு எதையும் பார்க்க முடியவில்லை. பொதுமக்கள் நேரடியாக எங்களிடம் வந்து பொங்கல் பானைகளை வாங்கினால், பயனடைவோம். ஏரி மண்ணை எடுக்க மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதியளித்தால் மட்டுமே நடப்பாண்டு பொங்கல் எங்களுக்கு தித்திக்கும். இவ்வாறு தொழிலாளரகள் கூறினர்.

Source: Dinakaran

