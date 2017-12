ஜியோ புத்தாண்டு சலுகை அறிவிப்பு

ஜியோ வழங்கி வந்த மும்மடங்கு கேஷ்பேக் சலுகை நிறைவுற்றதை தொடர்ந்து புதிய சலுகையை தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஜியோ அறிவித்துள்ளது.

புதுடெல்லி: ரிலையன்ஸ் ஜியோ அறிமுகம் செய்த மும்மடங்கு கேஷ்பேக் சலுகை இரண்டு முறை நீட்டிக்கப்பட்டு நேற்றுடன் நிறைவு பெற்றது. இதைத் தொடர்ந்து புத்தாண்டை முன்னிட்டு புதிய கேஷ்பேகே சலுகையை அறிவித்துள்ளது. புதிய கேஷ்பேக் சலுகைகளில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு 100% கேஷ்பேக் வழங்கப்படுகிறது. அதன்படி ரூ.399 மற்றும் அதற்கும் அதிக தொகை செலுத்தி ரீசார்ஜ் செய்யும் போது ரூ.400 மதிப்புடைய கேஷ்பேக் வவுச்சர்கள் வழங்கப்படுகிறது. இம்முறை பல்வேறு இணைய வர்த்தகர்களுடன் இணைந்து ஒவ்வொரு ரீசார்ஜ் செய்யும் போதும் ரூ.2,600 மதிப்பிலான வவுச்சர்கள் வழங்கப்படுகிறது. ஜியோ கேஷ்பேக் விவரங்கள்:



– ஜியோ வாடிக்கையாளர்கள் ரூ.399 மற்றும் அதற்கும் அதிக தொகை செலுத்தி ரீசார்ஜ் செய்யும் போது ஜியோ 100% கேஷ்பேக் வவுச்சர்கள் ரூ.400 (ரூ.50×8) வழங்கப்படுகிறது. – அமேசான் பே, பேடிஎம், மொபிகுவிக், போன்பெ, ஆக்சிஸ் பே மற்றும் ஃப்ரீசார்ஜ் உள்ளிட்ட சேவைகளில் ரீசார்ஜ் செய்யும் போசு உடனடி கேஷ்பேக் ரூ.300 பெற முடியும். – ரிலையன்ஸ் ஜியோ மற்றும் அதன் இணைய வர்த்தக சேவையை பயன்படுத்தும் போது அதிகபட்சம் ரூ.2600 மதிப்புடைய கேஷ்பேக் வவுச்சர்களை பெற முடியும். ஜியோ சேவை கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட்டதை தொடர்ந்து ஜியோ வாடிக்கையாளர்களை தக்க வைத்துக் கொள்ளவும், வாடிக்கையாளர்களை ஆன்லைன் ரீசார்ஜ் செய்ய தூண்டும் விதமாகவும் புதிய சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் ஜியோ தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு இரண்டு புதிய சலுகைகளை கடந்த வாரம் அறிவித்துள்ளது. ரிலையன்ஸ் ஜியோ தற்சமயம் அறிவித்துள்ள கேஷ்பேக் சலுகைகள் டிசம்பர் 26-ம் தேதி துவங்கி ஜனவரி 15, 2018 வரை வழங்கப்பட இருக்கிறது. எனினும் இந்த சலுகை காலம் மேலும் நீட்டிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Source: Maalaimalar

