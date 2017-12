அறந்தாங்கி அருகே வறட்சியால் கருகும் பயிர்களை காப்பாற்ற லாரி மூலம் தண்ணீர் பாய்ச்சும் விவசாயிகள்

அறந்தாங்கி : அறந்தாங்கி அருகே வறட்சியால் கருகும் பயிர்களை காப்பாற்ற, லாரிகள் மூலம் விவசாயிகள் வயலுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி வருகின்றனர். அறந்தாங்கியை அடுத்த பெருங்காடு பகுதியில் பலநூறு ஏக்கரில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மானாவாரி பகுதியில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பருவ மழை பொய்த்ததால் விவசாயம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு பெய்த மழையை பயன்படுத்தி விவசாயிகள் நேரடி நெல் விதைப்பு செய்துள்ளனர். அதன்பிறகு பெய்த மழையை பயன்படுத்தி களை எடுத்ததுடன், உரமிட்டனர். ஆனால், அதற்கு பிறகு மழை பெய்யாமல் விவசாயிகளை ஏமாற்றியது. இதனால் வயல்களில் நாற்று உருவாகும் நிலையில், பயிர்கள் கருகத்தொடங்கியுள்ளன. தங்கள் கண் முன்பாக 2வது ஆண்டாக வறட்சியால் பயிர்கள் கருகுவதை பார்த்த விவசாயிகள் மிகுந்த வேதனை அடைந்தனர். இதனை எப்படி தடுக்கலாம் என்று ஆலோசித்த அவர்களில் சிலர், தற்போது டேங்கர் லாரிகள் மூலம் தண்ணீர் எடுத்து வந்து வயலுக்கு பாய்ச்சி வருகின்றனர். இதுகுறித்து விவசாயி ஒருவர் கூறும்போது, பெருங்காடு பகுதியில் சாகுபடி செய்யப்பட்ட நெற்பயிர்கள் போதிய மழை பெய்யாததால் கருகத்தொடங்கி உள்ளன. இன்னும் சில நாட்களில் மழை பெய்யும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. அந்த நம்பிக்கையில், தற்போதுள்ள பயிரை காப்பாற்ற டேங்கர் லாரிகள் மூலம் தண்ணீர் பாய்ச்சி வருகிறோம். இதுபோல செய்வதால் எங்களுக்கு கூடுதல் செலவு ஏற்படுகிறது. இருப்பினும், பயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியதும், செலவை பற்றி கவலைப்படாமல் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறோம் என்றார். ஏற்கனவே, விவசாயிகளுக்கு சாகுபடி செலவு அதிகரித்துள்ள நிலையில், தற்போது நெற்பயிரை காப்பாற்ற டேங்கர் லாரிகள் மூலம் தண்ணீர் பாய்ச்சி வருகின்றனர். இதனால், அரசு தரப்பில் கூடுதல் மானியம் வழங்க வேண்டும் என்று அவர்கள் தரப்பில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

