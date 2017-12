பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய ஆய்வில் உயிருக்கு உலைவைக்கும் போலி எம்சாண்ட் குவாரிகள் கண்டுபிடிப்பு

சென்னை : தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய ஆய்வில் போலி எம்சாண்ட் குவாரிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் 7 மணல் குவாரிகள் மட்டுமே செயல்பட்டு வருகிறது. ஒரு நாளைக்கு 40 ஆயிரம் லோடு மணல் தேவைப்படும் நிலையில், 4 ஆயிரம் லோடு மட்டுமே கிடைக்கிறது. இதனால், எம்சாண்ட் எனப்படும் செயற்கை மணலை பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக, முதல் கட்டமாக எம்சாண்ட் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு பொதுப்பணித்துறை அழைப்பு விடுத்தது. அதன்படி அரசு கட்டுமான பணிகளுக்கு எம்சாண்ட் வாங்குவதற்காக, சம்பந்தபட்ட நிறுவனத்தை பொதுப்பணித்துறையிடம் உரிமம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என்று கட்டுமான பிரிவு முதன்மை தலைமை பொறியாளர் ஜெயசிங் தெரிவித்திருந்தார். இதை தொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட எம்சாண்ட் நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகிறது. இதில், மதுரை, நெல்லை, திருச்சி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஏராளமான குவாரிகள் இயங்கி வருகிறது. ஆனால், அந்த பகுதிகளில் ஒரு குவாரி கூட விண்ணப்பிக்கவில்லை. ஆனால், மற்ற பகுதிகளில் இருந்து 25க்கும் மேற்பட்ட எம்சாண்ட் நிறுவனங்கள் பொதுப்பணித்துறையிடம் விண்ணப்பித்திருந்தது. அதன்பேரில் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தனர். குறிப்பாக, ராணிப்பேட்டை, திருப்பூர், ஈரோடு, கோவை, வேலூர், திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் உள்ள எம்சாண்ட் குவாரிகளுக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தனர். இந்த ஆய்வில் 6க்கும் மேற்பட்ட குவாரிகளில் ஜல்லி உடைக்கும் இயந்திரங்கள் மூலம் வரும் தேவையற்ற துகள்களை எம்சாண்ட் என்ற பெயரிலும், மேலும்,சில நிறுவனங்கள் விதிகளை பின்பற்றி முறையாக எம்சாண்ட் மணல் தயாரிக்கவில்லை என்பதும் தெரிய வந்தது. இதை தொடர்ந்து அந்த நிறுவனங்களுக்கு சான்றிதழ் தருவதற்கு பொதுப்பணித்துறை மறுத்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், 10 நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே ஒரிஜினல் எம்சாண்ட் என்பதற்கான சான்றிதழ் பொதுப்பணித்துறை வழங்கியுள்ளது என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

Source: Dinakaran

