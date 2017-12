அதிமுகவுக்கு இரண்டு கண்களும் போக வேண்டும் என செயல்பட்ட ஸ்டாலினுக்கு பின்னடைவு: ஜெயக்குமார் விமர்சனம்

ஆர்.கே.நகர் இடைத் தேர்தலில், தனக்கு ஒரு கண் போனாலும் பரவாயில்லை; அதிமுகவிற்கு இரண்டு கண்களும் போக வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் செயல்பட்ட ஸ்டாலினுக்கு பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இன்று (செவ்வாய்) கூறியதாவது

”வாழ்க்கை என்பதே போராட்டம்தான். தேர்தலில் வெற்றி என்பதுதான் அனைவரின் இலக்காக இருக்கும். அதிமுக என்பது எஃகு கோட்டை. ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல் தோல்வியால் பாதிப்பு ஏற்படாது. இந்த தேர்தலில் தினகரன் பெற்ற வெற்றி கொள்ளைடிக்கப்பட்ட வெற்றி. கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்தால், கொள்ளைடிக்கப்பட்ட வெற்றி இது.

வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் என்பது போல, தனக்கு ஒரு கண் போனாலும் பரவாயில்லை, அதிமுகவிற்கு இரண்டு கண்களும் போக வேண்டும் என செயல்பட்ட திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கும், திமுகவிற்கும் இந்த தேர்தலில் பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. தினகரன் ஆதரவு நிலைப்பாடு அவரது கட்சிக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2ஜி வழக்கில் தீர்ப்பு வந்தபோதே, கனிமொழிக்கும், ஆ.ராசாவுக்கும் தினகரன் வாழ்த்து கூறினார். இவருக்கும் கூட்டு இருப்பது அப்போதே வெளிப்பட்டது. 2ஜி விவகாரத்தில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் நிலைப்பாட்டை கேவலப்படுத்தும் விதத்தில் தினகரன் கருத்து கூறினார்.

திருமங்கலம் ஃபார்முலா மூலம் திமுக தேர்தலில் புதிய முறைகேட்டை புகுத்தியது. தினகரன் தற்போது வேறு ஒரு புதிய ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தியுள்ளார். 20 ரூபாய் நோட்டை டோக்கனாக கொடுத்து வாக்கு வாங்கியுள்ளார். அவர் மீது தேர்தல் ஆணையம் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ரஜினி அரசியலுக்கு வருவது அவரது விருப்பம். யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம்’’ எனக்கூறினார்.

