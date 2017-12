உறவினர்களை கொண்டு நெல் நாற்று நடும் விவசாயிகள்

போச்சம்பள்ளி : ஆட்கள் பற்றாக்குறை பிரச்னையால், உறவினர்களை கொண்டு நெல் நாற்று நடும் பணியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி. அணையின் மூலம் காவேரிப்பட்டணம், நெடுங்கல், வேலம்பட்டி, மலையாண்டள்ளி, திம்மாபுரம், சவுளூர், அகரம், பேரூஅள்ளி, பண்ணந்தூர், பாரூர், அரசம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 10 ஆயிரத்து 700 ஹெக்டேரில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டு, கடந்த மாதம் அறுவடை செய்யப்பட்டது. தற்போது இரண்டாம் போக, நெல் நாற்று நடும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. ஆனால் தற்போது கூலி ஆட்கள் பற்றாக்குறை நிலவி வருவதால், விவசாயிகள் பெரும் சிரமத்துக்கு ஆளாகியுள்ளனர். இப்பிரச்னையை போக்க, ஒவ்வொரு விவசாயியும் தங்களது உறவினர்களை அழைத்து வந்து நெல்நாற்று நடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், விவசாய பணிக்கு தற்போது கூலி ஆட்கள் கிடைப்பது என்பது அரிதாக உள்ளது. இதனால் பக்கத்து நிலத்தை சேர்ந்த எங்களது உறவினர்களை அழைத்து வந்து நெல்நாற்று நடவு பணியில் ஈடுப்பட்டுள்ளோம். எங்களது நிலத்தில் நடவு முடிந்தவுடன், அவர்களது நிலத்திற்கு சென்று நடவு பணியில் ஈடுபடுவோம். இதற்காக ஒருவருக்கொருவர் கூலி எதுவும் வாங்குவதில்லை. ஆட்கள் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க, இதை தவிர வேறு வழியில்லை, என்றனர்.

