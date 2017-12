திருப்பூரில் இருந்து பழனிக்கு பாத யாத்திரை சென்ற பக்தர் கூட்டத்தில் பஸ் புகுந்து 6 பேர் பலி

திருப்பூர் : தாராபுரம் அருகே பழனிக்கு பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்கள் மீது அரசு பேருந்து மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் 6 பேர் பலியாயினர்.தாராபுரம் அருகே இன்று அதிகாலை பழனிக்கு பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்கள் கூட்டத்தில் அரசு பஸ் பாய்ந்ததில் பாரதிய ஜனதா மாநில நிர்வாகி குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பெண்கள் உட்பட 6 பேர் நசுங்கி பலியாகினர். திருப்பூர் வளையங்காடு, முருங்கபாளையத்தில் வசிப்பவர் அன்பழகன். பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தொழில் பிரிவு மாநில செயலாளராக உள்ளார். இவரது தலைைமயில் குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் 50 பேர் கொண்ட குழுவினர் நேற்று பழனிக்கு பாதயாத்திரை புறப்பட்டனர்.இரவு தாராபுரம் அருகே உள்ள குப்பணன்கோயில் கிராமத்தில் உள்ள ஒரு சத்திரத்தில் தங்கினர். இன்று அதிகாலை 5.30 மணி முதல் 8 பேர், 10 பேர் கொண்ட குழுவினராக பாத யாத்திரை புறப்பட்டனர். தாராபுரம் அருகே காதபுள்ளபட்டி என்ற இடத்தில் நடந்து சென்றபோது திருப்பூரில் இருந்து மதுரைக்கு சென்ற அரசு பஸ் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்களின் கூட்டத்திற்குள் பாய்ந்தது.இதில், திருப்பூர் வளையங்காட்டை சேர்ந்த ராஜேந்திரன் மனைவி விஜயா, காளிமுத்து, நடராஜ், முருங்கபாளையம் டாஸ்மாக் சூப்பர்வைசர் கோபால் மனைவி மகேஸ்வரி, அவினாசி நாதப்பாளையத்தை சேர்ந்த ராஜாமணி ஆகிய 5 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி பலியாகினர். இதனையடுத்து தாராபுரம் போலீஸ் மற்றும் தீயணைப்பு துறையினர் பொதுமக்களுடன் சேர்ந்து மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். பலத்த காயமடைந்து உயிருக்கு போராடிய கட்டிட கான்ட்ராக்டர் ஜெயப்பிரகாஷ் மனைவி சாந்தி(45)யை மீட்டு கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்சில் அனுப்பினர். ஆனால் அவர் வழியிலேயே இறந்தார். மேலும் லேசான காயம் அடைந்த 2 பேர் தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் வெளிநோயாளியாக சிகிச்சை பெற்றனர். பலியான 6 பேரின் உடல்களும் தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. விபத்து குறித்து போலீசார் வழக்குபதிந்து விசாரணை நடத்தினர்.அரசு பஸ் டிரைவர் மதுரை ஆரப்பாளையத்தை சேர்ந்த தமிழரசன் (35) போலீசில் சரண் அடைந்தார். அவரிடம் விசாரணை நடக்கிறது. இந்த விபத்தால் தாராபுரம்- பழனி ரோட்டில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

Source: Dinakaran

