குஜராத் முதல்வராக பதவியேற்றார் விஜய் ருபானி: பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா பங்கேற்பு

குஜராத் முதல்வராக விஜய் ருபானி 20 மந்திரிகளுடன் இன்று பதவியேற்றுக்கொண்டார். இந்நிகழ்ச்சியில், பிரதமர் மோடி, பா.ஜ.க தலைவர் அமித்ஷா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

காந்திநகர்: சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ.க 99 இடங்களில் வென்று ஆட்சியை தக்கவைத்துக்கொண்டது. தற்போதைய முதல்வர் விஜய் ருபானி இரண்டாவது முறையாக தேர்வு ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். மேலும், துணை முதல்வர் பதவிக்கு நிதின் படேல் தேர்வு செய்யப்பட்டார். புதிதாக அமைய உள்ள மந்திரி சபையில் 20 பேர் இடம் பெறுவார்கள் என்று கூறப்பட்டது. இந்நிலையில், காந்திநகர் சச்சிவாலயா திடலில் விஜய் ருபானி இன்று முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். அவருக்கு ஆளுநர் ஓம் பிரகாஷ் கோலி பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார். விஜய் ருபானியை அடுத்து, துணை முதல்வர் நிதின் படேல் மற்றும் 20 மந்திரிகள் பதவியேற்றுக்கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில், பிரதமர் மோடி, பா.ஜ.க தலைவர் அமித்ஷா, மத்திய மந்திரிகள் ராஜ்நாத் சிங், நிதின் கட்காரி, ரவி சங்கர் பிரசாத் மற்றும் ராம் விலாஸ் பஸ்வான் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். குஜராத் மாநில முன்னாள் முதல்வர் கேசுபாய் படேல் பங்கேற்றார். அவரிடம் பிரதமர் மோடி உடல் நலம் விசாரித்தார். பா.ஜ.க ஆளும் 18 மாநிலங்களைச் சேர்ந்த முதல்வர்கள் மற்றும் துணை முதல்வர்களும் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ளனர். பா.ஜ.க கூட்டணியில் உள்ள பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமாரும் விழாவில் பங்கேற்றுள்ளார். இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக இன்று காலை டெல்லியில் இருந்து அகமதாபாத் நகருக்கு வந்த பிரதமர் மோடி, இவ்விழாவில் கலந்து கொள்ளும் பிரபலங்களுடன் மஹாத்மா மந்திரில் மதிய உணவு விருந்து நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க உள்ளார்.

