கொலை முயற்சி வழக்கில் 25 ஆண்டுகளாக தலைமறைவானவர் கைது: நுண்ணறிவுப் பிரிவு காவல் துறையினர் நடவடிக்கை

கொலை முயற்சி வழக்கில் கடந்த 25 ஆண்டுகளாக தலை மறைவாக இருந்தவரை காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து காவல் துறை அதிகாரிகள் கூறும்போது, ‘‘வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு அடுத்த அல்லேரி மலைக் கிராமம் அடுத்த வாழப்பந்தல் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோபால் (52). இவரது சகோதரர் கோவிந்தசாமி. இவர் களுக்குள் சொத்துப் பிரச்சினை இருந்துள்ளது.

கடந்த 1991-ம் ஆண்டு கோவிந்த சாமியை நாட்டுத் துப்பாக்கியால் சுட்டுவிட்டு கோபால் தப்பினார். இதில், அதிர்ஷ்டவசமாக கோவிந்தசாமி உயிர் தப்பினார். துப்பாக்கிக் குண்டு காயம் ஏற்பட்டதால் கோவிந்தசாமியின் ஒரு கை செயல்பாடு பாதிக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து ஜமுனா மரத்தூர் காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்தனர். இதற்கிடையில், கோபால் தனது பெயரை சின்னசாமி என பெயர் மாற்றம் செய்துகொண்டு அல்லேரி பகுதியில் சாராயம் விற்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்தார். கொலை முயற்சி வழக்கில் கோபாலை கைது செய்ய பிடி வாரன்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டது. தலை மறைவான அவரை காவல் துறையினரால் பிடிக்க முடியவில்லை.

பெயரை மாற்றிக் கொண்டு தலைமறைவாக இருந்த கோபால் குறித்த ரகசிய தகவல் வேலூர் மண்டல திட்டமிட்ட குற்றங்கள் நுண்ணறிவுப் பிரிவுக்கு தெரியவந்தது. இதையடுத்து, துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் ரவீந்திரன், ஆய்வாளர் செல்வம், தலைமைக் காவலர் ராத ாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் கடந்த ஒரு வாரமாக அல்லேரி மலைப் பகுதியில் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

இந்நிலையில், அல்லேரி கிராமத்தில் பதுங்கியிருந்த கோபாலை நுண்ணறிவுப் பிரிவினர் நேற்று காலை பிடித்து அணைக்கட்டு காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். ஜமுனாமரத்தூர் காவல் நிலைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்த அல்லேரி கிராமம் தற்போது அணைக்கட்டு காவல் நிலைய எல்லைக்குள் இருப்பதால் கோபால் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்யப்பட்டார்’’ என்றனர்.

Source: The Hindu

English summary

In the case of attempt to murder 25 years talaimaraivanavar arrests: police intelligence operations

