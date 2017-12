பழனிக்கு பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்கள் மீது தாராபுரம் அருகே அரசுப் பேருந்து மோதியதில் 5 பேர் பலி

திருப்பூரிலிருந்து தாராபுரம் வழியாக பழனிக்கு பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்கள் மீது அரசுப் பேருந்து மோதியதில் 5 பேர் பலியாகினர்.

இதையடுத்து பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் தப்பியோடியது குறித்து தாராபுரம் போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருப்பூரில் இருந்து பழனிக்கு பாதயாத்திரை சென்ற 40-க்கும் மேற்பட்டோர் தாராபுரம் அருகேயுள்ள குப்பண்ணன் கோயிலில் நேற்று இரவு தங்கிவிட்டு இன்று(செவ்வாய்க்கிழமை) அதிகாலை எழுந்து நடந்து சென்றுகொண்டிருந்தனர். அப்பொழுது திருப்பூரில் இருந்து மதுரை நோக்கி சென்ற அரசுப் பேருந்து அவர்கள் மீது மோதியது. இதில் திருப்பூரைச் சேர்ந்த மகேஸ்வரி, விஜயா,நாகராஜ், காளிமுத்து, ராஜாமணி என்னும் 5பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர்.

மேலும் படுகாயமடைந்த சாந்தி என்ற பெண் மிக ஆபத்தான நிலையில் தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். விபத்திற்குக் காரணமான அரசுப் பேருந்தின் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் தப்பியோடியதைத் தொடர்ந்து, விபத்து குறித்து தாராபுரம் போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

