உறைப்பனி தாக்கம் அதிகரிப்பு பிளாஸ்டிக் போர்வை போர்த்தி மலர் செடிகளுக்கு பாதுகாப்பு

ஊட்டி : ஊட்டியில் பனியின் தாக்கம் கடந்த இரு நாட்களாக அதிகமாக காணப்படுதால், பூங்காவில் உள்ள அலங்கார செடிகள் மற்றும் மலர் செடிகளை பாதுகாக்கும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் மாதம் இறுதி வாரத்தில் நீர்ப்பனி பொழிவு துவங்கும். தொடர்ந்து நவம்பர் மாதம் முதல் படிப்படியாக உறைப்பனி விழ துவங்கும். பின்னர் டிசம்பர் மாதம் முதல் கடும் உறைப்பனி காணப்படும். இந்த உறைப்பனியின் தாக்கம் மூன்று மாதங்களுக்கு நீடிக்கும். ஆனால், இம்முறை அக்டோபர் மாதம் துவக்கம் முதலே நீர் பனியின் தாக்கம் காணப்பட்டது. இடையே சில நாட்களில் அவ்வப்போது மழை பெய்ததால் பனியின் தாக்கம் சற்று குறைந்து காணப்பட்டது. குறிப்பாக, உறைப்பனி விழாமல் தாமதித்து வந்தது. இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் முதல் ஊட்டியில் உறைப்பனி விழ துவங்கியுள்ளது. கடந்த இரு நாட்களாக பனியின் தாக்கம் மிகவும் அதிகமாக காணப்படுகிறது. பனியின் தாக்கம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் விவசாயிகள் மற்றும் தோட்டக்கலைத்துறையினர் தற்போது முன்

எச்சரிக்கை நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தாவரவியல் பூங்காவில் உள்ள மலர் செடிகள் மற்றும் அலங்கார செடிகளை பனி தாக்காமல் இருக்க செடிகளின் மீது கோத்தகிரி மலர் செடிகள் கொண்டு பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், இரு நாட்களாக உறைப்பனியின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்படுவதால் தற்போது பிளாஸ்டிக் போர்வையை கொண்டு செடிகளை பாதுகாக்கும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

