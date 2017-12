எல்லையை தாண்டி பாகிஸ்தானுக்குள் புகுந்த இந்திய ராணுவம்.. அதிகாலையில் அதிரடி தாக்குதல்

காஷ்மீர்: இந்திய ராணுவம் இந்திய எல்லையை தாண்டி பாகிஸ்தானுக்குள் புகுந்து தாக்குதல் நடத்தி இருக்கிறது. இந்த தாக்குதலில் மூன்று பாகிஸ்தான் வீரர்கள் கொல்லப்பட்டு இருக்கிறார்கள்.

கடந்த சனிக்கிழமை பாகிஸ்தான் ராணுவம் இந்திய எல்லை பகுதியில் தாக்குதல் நடத்தியது. இந்த தாக்குதலில் 4 ராணுவ வீரர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். இந்திய ராணுவத்தை சேர்ந்த முக்கிய அதிகாரி ஒருவரும் இதில் மரணம் அடைந்தார்.

இந்த தாக்குதலுக்கு பழி தீர்க்கும் வகையில் இந்திய ராணுவம் இன்று அதிகாலை பாகிஸ்தானில் தாக்குதல் நடத்தியது. பத்து பேர் கொண்ட இந்திய சிறப்பு ராணுவ படை பாகிஸ்தான் எல்லைக்குள் புகுந்து இந்த தாக்குதலை நடத்தியது.

இதில் மூன்று பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். இந்திய ராணுவ வீரர்கள் யாருக்கும் இந்த தாக்குதலில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.

இந்த தாக்குதல் பூன்ச் பகுதியில் இருக்கும் இந்திய ராணுவத்தின் உள்ளூர் படையால் நடத்தப்பட்டு இருக்கிறது. சரியாக இந்த நபர்களின் மீதுதான் தாக்குதல் நடத்த வேண்டும் என முடிவு செய்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு இருப்பதாக ராணுவ தரப்பு கூறியிருக்கிறது.

இந்த தாக்குதல் ‘சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்’ கிடையாது என்றும் ராணுவம் விளக்கம் அளித்து இருக்கிறது. இது முழுக்க முழுக்க ஒரே குறிக்கோளுடன் நடத்தப்பட்ட ‘செலக்டிவ் டார்கெட்’ அட்டாக் என்று ராணுவ தரப்பு விளக்கம் கொடுத்து இருக்கிறது.

