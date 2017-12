ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு ஜனவரி 2ம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆருத்ரா தரிசனத்தை முன்னிட்டு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பை மாவட்ட ஆட்சியர் நடராஜன் வெளியிட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

Arudra darshan on Jan-2b for local holidays for ramnad district announcement

Ramanathapuram ramnad district January 2nd local holidays: a.