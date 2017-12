ஓராண்டாக பயோ மெட்ரிக் மெஷின்கள் முடக்கம்

காரைக்குடி : சிவகங்கை மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளில் கடந்த ஓராண்டாக பயோ மெட்ரிக் மிஷின் செயல்படாமல் முடங்கிக்கிடக்கின்றன.இதனால், டாக்டர்கள், மருத்துவப் பணியாளர்கள் வருகையை கணக்கிட முடியாத நிலை உள்ளது. காரைக்குடி ரயில்வே பீடர் ரோடு மற்றும் என்ஜிஜிஓ காலனி பகுதியில் அரசு மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் ரயில்வே பீடர் ரோட்டில் உள்ள மருத்துவமனையில் அவசரசிகிச்சை பிரிவு உள்பட பல்வேறு பிரிவுகள் செயல்படுகின்றன. என்ஜிஜிஓ காலனி பகுதியில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் புறநோயாளிகள் பிரிவு, அறுவைசிகிச்சை அரங்கு, பிரசவ வார்டு, அரசின் இலவசக் காப்பீட்டுத் திட்டப்பிரிவு ஆகியவை செயல்படுகின்றன. காரைக்குடி, சூரக்குடி, கழனிவாசல், ஓ.சிறுவயல், உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து தினமும் 400க்கும் மேற்பட்டவர்கள் சிகிச்சைக்காக வருகின்றனர். தவிர பல்வேறு சிகிச்சைகளுக்காக உள்நோயாளிகளாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இங்கு 22 டாக்டர்கள், 50க்கும் மேற்பட்ட செவிலியர்கள் மற்றும் 20க்கும் மேற்பட்ட இதரப் பணியாளர்கள் பணியில் உள்ளனர். டாக்டர்கள் மற்றும் மருத்துவப் பணியாளர்களின் வருகையை கணக்கிட ஓராண்டுக்கு முன் ரூ.33,900 மதிப்பில் பயோ மெட்ரிக் மெஷின் நிறுவப்பட்டது. ஆனால் இது வைக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை. தலைமை மருத்துவர் அறையில் பெயர் அளவில் இயந்திரத்தை மட்டும் பொருத்தி வைத்துள்ளனர். இந்த இயந்திரம் செயல்படும் பட்சத்தில் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவப் பணியாளர்கள் பணிக்கு சரியான நேரத்தில் வருகை தந்து, குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குத்தான் செல்ல முடியும் என்பதால் இதனை செயல்படுத்தாமல் முடக்கி வைத்திருப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இது குறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தாலுகா மருத்துவமனை, காரைக்குடி அரசு மருத்துவமனை மற்றும் இணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் கடந்த ஓராண்டுக்கு முன் பயோ மெட்ரிக் மெஷின் நிறுவப்பட்டது. இதற்காக மொத்தம் ரூ.3 லட்சம் செலவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த இயந்திரம் செயல்படும் பட்சத்தில் டாக்டர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் இதரப் பணியாளர்கள் குறித்த நேரத்தில் வருகைபுரிந்து, மாலையில் குறித்த நேரத்துக்குதான் செல்ல முடியும். இதனை பெயரளவில் அனைத்து இடங்களிலும் பொருத்தி வைத்துள்ளனர். ஆனால் எங்குமே செயல்படவில்லை. இதனால் டாக்டர்கள் பலர் தலைமையிடத்தில் இல்லை. வெளியூரில் இருந்து வந்து பணியாற்றுகின்றனர். காலையில் தாமதமாக வந்து மாலையில் சீக்கிரமே சென்று விடுகின்றனர். மக்களின் வரிப்பணத்தை போட்டு பல லட்சம் செலவில் வாங்கப்பட்ட இயந்திரம் பணியாளர்களின் சொந்த நலனுக்காக முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் முறையாக இயங்கி வருகிறது” என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Bio metric machines freeze for a year

