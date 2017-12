அதிகாரிகள் அலட்சியம் கொள்ளை போகும் கனிம வளங்கள்

* மணலை தொடர்ந்து கிராவல் கடத்தல்

* நிலத்தடி நீராதாரம் பாதிப்பு விழுப்புரம் : அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கனிமவளங்கள் கொள்ளை நின்றபாடில்லை. தற்போது மணலுக்கு கடும் கட்டுப்பாடு வந்த நிலையில் கிராவல் மண் கடத்தல் அதிகரித்துள்ளது. அதிகாரிகள் ஆசியோடு பம்பை ஆற்றில் அடிபாதாளம் வரை மணலும், கிராவலும் சுரண்டப்பட்டுள்ளதால் கிராமங்களுக்கு நீர் ஆதாரம் முற்றிலும் பாதிக்கக்கூடிய சூழல் உள்ளது. கனிமவளங்கள் கொட்டிகிடக்கும் தமிழகத்தில், சிலர் அதனை சுரண்டி வருவதால், சந்ததிகளுக்கு பெரும் பேராபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலையில் சென்று கொண்டிருக்கின்றன. விவசாயிகளுக்கு பெரும் துணையாக இருக்கும் கனிமவளங்கள் சமீபகாலமாக கொள்ளையடிக்கப்பட்டு வருவதால் விவசாயம் அடிபாதாளத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றன. தமிழகத்தில் அதிக விவசாயிகள், விவசாய நிலங்களை கொண்டுள்ள விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஆறுகள், ஏரிகளுக்கு பஞ்சமில்லை. தென்பெண்ணை, மலட்டாறு, சங்கராபரணி, கெடிலம், மணிமுக்தா என ஆறுகள் பல இருந்தும் பல ஆண்டுகளாக நடந்துவந்த மணல்கொள்ளையால், அவை இருந்த இடமே தெரியாமல் போய்விட்டன. தென்பெண்ணையில் இன்னமும் தொடரும் மணல்கொள்ளையை தடுத்து நிறுத்த அதிகாரிகள் போராடித்தான் வருகின்றனர். ஆனாலும் மணல் கொள்ளை முற்றிலும் நின்றபாடில்லை. வருவாய்த்துறை, கனிமவளத்துறை, காவல்துறை இணைந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றன. காவல்துறை சார்பில் தனிப்படையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இரவு நேரங்களில் மணல்கடத்தல் தொடர்ந்து கொண்டுதான் உள்ளது. இதனிடையே மணலைத்தொடர்ந்து கிராவல் மண்கள் இரவு நேரங்களில் பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் லாரிகளில் ஏற்றப்பட்டு லோடு ரூ.5 ஆயிரம் முதல் ரூ.8 ஆயிரம் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. போக்குவரத்தும், ஆள்நடமாட்டமில்லாத பம்பை ஆறு செல்லும் செங்கமேடு என்ற இடத்தில்தான் இந்த கொள்ளை நடந்து வருகிறது. தென்பெண்ணை ஆற்றிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் பம்பை ஆறு 40 கிராமங்களுக்கு குடிநீர் தேவை மற்றும் பல ஏரிகளை நிரப்பி 5 ஆயிரம் ஏக்கர் விவசாய பாசனத்திற்கு உதவியாக உள்ளது. இத்தகைய பம்பை ஆற்றில் மணல்களும், கிராவல் மண்களும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. செங்கமேடு என்ற இடத்தில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு லாரி அதிபர் இந்த வேலையில் ஈடுபட்டு வருவதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். பம்பை ஆற்றிலும் அருகில் உள்ள ஓடையிலும் இரவு, பகல் நேரங்களில் ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் கிராவல் மண் கொள்ளை

யடிக்கப்பட்டு வெளி மாவட்டங்களில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அதில் காவல்துறையினருக்கும் ஒரு பங்கு இருப்பதால் இதனை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது. மேலும் அதிகாரிகள் கவனிப்பு சீரும், சிறப்புமாக இருப்பதால் அங்கு தனி குவாரியே செயல்படுவதாக கிராம மக்கள் அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுக்களை தெரிவித்துள்ளனர். பம்பை ஆற்றை மறித்து சாலை :

செங்கமேடு பகுதியில் செல்லும் பம்பை ஆற்றில் தற்போது தண்ணீர் சென்று கொண்டிருக்கிறது. கிராவல் மண் கடத்துவதற்காகவும், சிலர் சொந்த பயன்பாடு, வீடு கட்டுவதற்காகவும் பம்பை ஆற்றில் மண்களை கொட்டி தடுப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளனர். பின்னர் அவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக பம்பை ஆற்றின் குறுக்கே சாலை அமைத்துள்ளனர். இதனால் தண்ணீர் செல்லாமல் தேங்கியுள்ளது. தனிநபர் பயன்பாட்டிற்காகவும், கிராவல் மண் கொள்ளைக்காகவும் இந்த சாலையை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். இதுபற்றி அதிகாரிகள் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றும் உரிய நடவடிக்கை இல்லை. மிரட்டும் கும்பல் கிராம மக்கள் குமுறல் :

கிராவல் மண் திருட்டு குறித்து பொதுமக்கள் புகார் மனு அளித்த நிலையில், மணல் திருட்டில் ஈடுபடும் கும்பல், பொதுமக்களுக்கு மிரட்டல் விடுத்து வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. கிராவல் மண் கொள்ளையை சகித்துக் கொள்ளமுடியாமலும், கொள்ளை கும்பலின் மிரட்டலாலும் குமுறலில் உள்ள செங்கமேடு கிராம மக்கள் எஸ்பியை சந்தித்து புகார் மனு அளிக்க முடிவு செய்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

The indifference of the authorities going to plunder mineral resources

