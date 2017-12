பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே பயன்பாடின்றி பூட்டிக்கிடக்கும் சுகாதார நிலையம்

தர்மபுரி : பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே நத்தமேடு கிராமத்தில் பயன்பாட்டுக்கு வராமல் இருக்கும் துணை சுகாதார நிலையத்தை திறக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாலுகா நத்தமேடு கிராமத்தில், 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் அதிகமாக விவசாயம் மற்றும் விவசாய கூலி தொழிலையே செய்து வருகின்றனர். இப்பகுதி மக்களின் மருத்துவ தேவைக்காக, கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் துணை சுகாதார நிலையம் இப்பகுதியில் கட்டப்பட்டது. நத்தமேடு, மோட்டாங்குறிச்சி, தொட்டானூர், குருமர்தெரு, கேட்டூர் உள்ளிட்ட 10 கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள் இந்த துணை சுகாதார நிலையத்தை பயன்படுத்தி வந்தனர். இதில் நாகலட்சுமி என்ற கிராம சுகாதார செவிலியர் நியமிக்கப்பட்டார். சுகாதார நிலையத்திலேயே தங்கி அவர் பணியாற்றி வந்தார். இந்நிலையில், கடந்த 7 ஆண்டுகளுக்கு முன் பதவி உயர்வில் நாகலட்சுமி இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். அதன்பின் துணை சுகாதார நிலையத்திற்கு நிரந்தர சுகாதார செவிலியர் நியமிக்கப்படவில்லை. இதனால் சுகாதார நிலையம் பயன்பாடின்றி பூட்டிய நிலையிலேயே உள்ளது. தற்போது மருத்துவ தேவைக்காக இப்பகுதி மக்கள் 8கி.மீ தொலைவில் உள்ள கடத்தூர் அல்லது பொம்மிடிகு செல்ல ேவண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மேல் சிகிச்சைக்காக 25 கி.மீ தொலைவில் உள்ள தர்மபுரி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு செல்ல ேவண்டிய நிலை உள்ளது. இதனால் மக்கள் கடும் சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர். எனவே இப்பகுதி மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, நத்தமேடு துணை சுகாதார நிலையத்தில் செவிலியர்களை நியமித்து, பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர மாவட்ட நிர்வாகமும், சுகாதாரத்துறையினரும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

