குடந்தை பொற்றாமரை குளத்தில் தண்ணீர் நிரப்பும் பணி தீவிரம்

கும்பகோணம் : கும்பகோணம் பொற்றாமரை குளத்தில் காவிரி ஆற்றிலிருந்து தண்ணீர் நிரப்பும் பணி நடந்து வருகிறது. இதனால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். கும்பகோணத்தில் உள்ள சாரங்கபாணி சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமான பொற்றாமரை குளம் உள்ளது. இந்த குளத்தில் தண்ணீர் குறையாமல் இருப்பதற்காகவும், காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் வந்தால் பொற்றாமரை குளத்துக்கும் வரும் வகையில் காவிரி ஆற்றிலிருந்து ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு குழாய் பதிக்கும் பணி ரூ.30 லட்சத்தில் நடந்தது. இப்பணி காவிரி ஆற்றிலிருந்து ரெட்டிராயர் குளம் வடக்கு, ரெட்டிராயர் குளம் கிழக்கு, கும்பேஸ்வரர் கோயில் திருமஞ்சன வீதி, கும்பேஸ்வரர் கோயில் வடக்குவீதி வழியாக பொற்றாமரை குளம் வரை பிளாஸ்டிக் குழாய் பதிக்கப்பட்டது. ஆனால் மகாமக விழா முடிந்த பிறகு குளத்தில் தண்ணீர் விடாமல் 2 ஆண்டுகளாக பாலைவனமாக காணப்பட்டது. இதனால் குளத்தில் தண்ணீர் விடுமாறு இந்து அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தது. இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் சோலையப்பன் தெரு காவிரி ஆற்றில் 25 குதிரை திறன் கொண்ட மோட்டாரை பொருத்தி குழாய் வழியாக தண்ணீரை வருவதற்கு பொதுப்பணித்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் மாரிமுத்து நடவடிக்கை எடுத்தார். ஆனால் குழாயில் தண்ணீர் செல்லாமல் அடைத்து கொண்டது. பின்னர் பொதுப்பணித்துறையினர் சோதனை செய்தபோது கும்பேஸ்வரர் கோயில் வடக்குவீதி வழியாக சென்ற குழாயில் அடைத்திருப்பது தெரியவந்தது.பின்னர் 8 மணி நேரம் போராடி அடைப்பை சீர் செய்தனர். இதைதொடர்ந்து நேற்று காலை முதல் பொற்றாமரை குளத்தில் தண்ணீர் நிரம்பி வருகிறது. இதனால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Present in the pool water to fill work-intensive potramarai

Kumbakonam: potramarai in the pond of water from the Cauvery river at kumbakonam