போடியில் 7 ஆண்டுகளாக இழுத்தடிக்கப்படும் ரயில்பாதை

போடி : கடந்த 7 ஆண்டுகளாக அதிமுக அரசால் போடி அகல ரயில்பாதை திட்டம் முடங்கி கிடப்பதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழக, கேரளா மலைப்பகுதிகளிலிருந்து விளையும் நறுமணப்பொருட்கள் மற்றும் இலவம் பஞ்சுகள், மாங்காய் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் மதுரைக்கு கொண்டு செல்ல போடி ரயில் பாதை பேருதவியாக இருந்தது. கடந்த 84 ஆண்டுகளாக தேனி மாவட்ட மக்களின் மதிப்பு மிக்க தேசிய ரயிலாக கடந்த 2010ம் ஆண்டு வரை சிறப்பாக இயங்கியது. இந்நிலையில் போடி ரயில் பாதை, அகல ரயில் பாதையாக மாற்றப்படும் என கடந்த 2010ம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது. அத்தோடு இப்பாதை மூடுவிழா கண்டது. இத்திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு போதிய நிதி ஒதுக்கிய போதும், மாநில அதிமுக அரசு 25 சதம் நிதி ஒதுக்கி ஒத்துழைப்பு தராததால் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டம் அப்படியே முடங்கியது. ஆங்கிலேயர்களால் அமைக்கப்பட்ட குறுகிய ரயில் தண்டவாளங்களை மத்திய, மாநில அரசுகள் அகற்றி எடுத்து தடம் இல்லாத இடமாக மாற்றி வைத்தது தான் அவர்கள் செய்த சாதனை. போடியில் ரயில்வே குடியிருப்புகளில் ஆளில்லாமல் வெறிச்சோடி கிடக்கிறது. போடி ரயில் நிலையத்தில் கட்டப்பட்ட முன்பதிவு மையம், வெளியூர் ரயில்களுக்கு பதிவு செய்யும் இடமாக மட்டும் உள்ளது. இந்நிலையில் போடி அகல ரயில்பாதை திட்டத்திற்கு நடப்பு பட்ஜெட்டில் ரூ. 70 கோடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும், பணிகள் தொடங்காமல் மெத்தனப் போக்கை மத்திய, மாநில அரசுகள் கடைபிடிப்பதால் தேனி மாவட்ட மக்கள் கொந்தளிப்பில் உள்ளனர். இதனால் ஆங்கிலேயர்கள் கொண்டு வந்து 84 ஆண்டு கால பாரம்பரியமிக்க ரயில் பாதையின் நிலை கேள்விக் குறியாகி உள்ளது. இதுகுறித்து போடி ரயில்நிலைய சீனியர் ஸ்டாப் ராஜ் கூறுகையில், “ கடந்த 40 ஆண்டுகளாக இங்கு பணிபுரிந்து 1990ம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்றேன். அகல ரயில் பாதையாக மாற்றிட குறுகிய தண்டவாளத்தை பிடுங்கியதோடு சரி. அதன் பின் எந்த வேலையும் நடக்கவில்லை. 84 ஆண்டுகளாக குறைந்த செலவில் பயன் அடைந்த தேனிமாவட்ட மக்களுக்கு இதனால் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது” என்று தெரிவித்தார் வியாபாரி மனோகரன் கூறுகையில், “ போடி ரயில் பாதையை நிறுத்தியது அனைத்து தரப்பினர் களுக்கும் ஏமாற்றமாக இருக்கிறது. பஸ்களில் அதிமாக பணம் வாங்குவதால் பொதுமக்களும் பயணச்செலவு அதிகரித்துள்ளது. ஏலம் மிளகு, காப்பி, தேயிலை, இலவம் பஞ்சு என பொருட்களை கொண்டு செல்ல முடியாததால் வியாபாரிகள் தினந்தோறும் லாரிகளில் அனுப்பி வருகின்றனர். இதனால் அதிக செலவாகிறது. எனவே, போதுமான நிதி ஒதுக்கி அகல ரயில் பாதை விரைவில் அமைக்க வேண்டும். தற்போது ரூ.70 கோடி நிதி ஒதுக்கியும் பணிகள் துவங்காமல் இருப்பது வேதனையாக உள்ளது” என்று கூறினார்.

சமூக ஆர்வலர் பாண்டியன் கூறுகையில், ” தேனி மாவட்ட எம்எல்ஏ,எம்பி அவர்களின் பதவியைக் கொண்டு இப்பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்காமல் உள்ளனர். அகல ரயில் பாதையாக மாற்றுகிறோம் என சொல்லி 7 ஆண்டுகளாக இப்பாதையை மூடியிருப்பது மக்களுக்கு செய்யும் மாபெரும் துரோகமாகும். போடி தொகுதியில் தான் துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இருக்கிறார். இந்த ரயில் பாதையை வேகமாக கொண்டு வர அவர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கூறினார். முன்னாள் கவுன்சிலர் காளிமுத்து கூறுகையில், ” அதிமுக அரசு 25 சதம் நிதியினை ஒதுக்கியிருந்தால் இந்நேரம் அகலரயில் பாதை வந்திருக்கும். இந்திய அளவில் ஏலக்காய்க்கு இடம் பிடிக்க போடிநாயக்கனூரின் அடித்தளமே ரயில் போக்குவரத்து தான். எனவே, போடி அகல ரயில்பாதை திட்டத்தை விரைந்து முடிப்பதன் மூலம் இப்பகுதியின் விவசாயிகளைக் காக்க முடியும்” என்று கூறினார். ரயில் வந்த கதை : தமிழகத்தில் உள்ள மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் விளையும் ஏலம், காப்பி, மிளகு, தேயிலை போன்ற பணப்பயிர்களை தங்கள் நாட்டிற்கு கொண்டு செல்வதற்காக ஆங்கிலேயர்கள் ரயில்பாதை கொண்டு வர முடிவு செய்தனர். கடந்த 1920ம் ஆண்டில் தேனி மாவட்டம், போடி சுப்புராஜ்நகர் பகுதியில் ரயில் நிலையத்தை உருவாக்கினர். தேனி முதல் மதுரை சந்திப்பு வரை 91 கி.மீ தூரம் குறுகிய ரயில் பாதையை அவர்கள் அமைத்தனர். 1926ம் ஆண்டு மார்ச் 26 ம் தேதி இப்பாதையில் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன.

