இன்று முதல் சேலம் ரயில் நிலையத்தில் இலவச வைஃபை சேவை!

சேலம்: சேலம் ரயில் நிலையத்தில் இலவச வைஃபை சேவை தொடங்கியதால் பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். சேலம் ஜங்ஷன் ரயில் நிலையத்துக்கு அன்றாடம் 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். பயணிகளின் வசதிக்காக ஐந்து நடைமேடைகளிலும் இலவச வைஃபை சேவை அளிக்க, ரயில்வே நிர்வாகம் முடிவு செய்து, பல இடங்களில் மோடம் பொருத்தும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தது. தற்போது அந்தப் பணிகள் முடிவடைந்து விட்டதை அடுத்து இலவச வைஃபை சேவை இன்று தொடங்கப்பட்டது. பயணிகள் டிக்கெட்டைப் பெறும் போது அந்த சீரியல் எண்ணுடன், இலவச வைஃபை சேவைக்கான ஓடிபி எனப்படும் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு அச்சிடப்பட்டிருக்கும். ஒரு மணிநேரத்துக்கு ஒரு முறை சுழற்சி முறையில் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு மாறிக் கொண்டே இருக்கும். அதைப் பயன்படுத்தி பயணிகள் ஒரு மணிநேரம் இலவசமாக வைஃபை சேவையை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.

Source: Dinakaran

English summary

The first railway station in Salem today WiFi service for free!

Salem: Salem free WiFi service at the station began passenger happy