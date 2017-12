கொழும்பு: காரைக்கால் மீனவர்கள் 10 பேரின் காவலை ஜன.9 வரை நீட்டித்து இலங்கை ஊர்க்காவல்த்துறை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 3-வது முறையாக காவல் நீட்டிக்கப்பட்டதால் காரைக்கால் மீனவர்கள் யாழ்ப்பாணம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கடந்த 2-ம் தேதி காரைக்கால் மீனவர்கள் 10 பேர் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

Karaikal of fishermen and remand

Colombo: at least 10 people of Karaikal fishermen Jan 9 Sri Lanka extended CU