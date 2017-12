தினகரனின் வெற்றிக்கு உதவியதாக அவதூறு பரப்புவதா? திமுகவை உரசிப் பார்க்க வேண்டாம்: ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை

டிடிவி தினகரனின் வெற்றிக்கு திமுக உதவியது என்று அவதூறு பரப்பி, திமுகவின் தனித்தன்மையுடனும், தன்மானத்துடனும், லட்சிய உணர்வுடனும் உரசிப் பார்க்க ஒருபோதும் எண்ணிப் பார்க்க வேண்டாம் என்று ஸ்டாலின் எச்சரித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ”தேர்தல் களத்தில் வெற்றி பெற்றால் மக்கள் தந்த விருதாகவும், தோல்வி அடைந்தால் ஜனநாயகப் போர்க்களத்தில் பெற்ற விழுப்புண்ணாகவும் கருதும் பக்குவத்தை திமுகவுக்கு வழங்கியிருக்கிறார் தலைவர் கருணாநிதி.

ஜனநாயகம் புதைக்கப்பட்டு, பணநாயகம் கோலோச்சிய ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தல் களத்தில், ஜனநாயக உரிமை விலைமதிப்பற்றது என்ற உறுதியான நிலைப்பாட்டை எடுத்த திமுக வெற்றி வாய்ப்பை இழந்து, தனித்தன்மையை வென்றுள்ளது. ஆனால், அரசியல் களத்திலும் ஊடக விவாதங்களிலும், திமுகவை ஒவ்வாமையாகக் கருதும் சில ஆதிக்க சக்திகளின் தூண்டுதலினால், டிடிவி தினகரனின் வெற்றிக்கு திமுக உதவியது போன்ற கற்பனையான – அவதூறான சித்திரம் திட்டமிட்டு உள்நோக்கத்துடன் தீட்டப்பட்டு வருவதற்குக் கடுமையான கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்வதுடன், இந்த அவதூறுக்கு பதிலளிக்கவும் கடமைப்பட்டுள்ளேன்.

திமுகவின் சார்பில் ஆர்.கே.நகர் தொகுதியைச் சேர்ந்த மருதுகணேஷ் இடைத்தேர்தல் களத்தின் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டார். ஆளும் தரப்பின் 89 கோடி ரூபாய் பணப் பட்டுவாடா ஆதாரங்கள் சிக்கியதால் முதலில் இடைத்தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டது. ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்காமல், ஏறத்தாழ 8 மாதங்கள் கழித்து மீண்டும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், கடந்தமுறை டிடிவி தினகரனை ஆதரித்த ஆளுங்கட்சியினர், கடந்தமுறை அவர்கள் எதிர்த்த மதுசூதனனை ஆதரிக்கும் வினோதமானதும், விபரீதமானதுமான நிலவரம் இம்முறை உருவானது. கடந்தமுறை முதல்வர், அமைச்சர்கள் புடைசூழ்ந்து சாமரம் வீச ரதகஜ துரகபதாதிகளுடன் வலம் வந்து வாக்கு சேகரித்த டிடிவி தினகரன், இம்முறை அவருடன் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் கனத்த கையிருப்பின் துணையுடன் வாக்கு சேகரிக்கும் வகையில் தலைகீழ் மாற்றம் ஏற்பட்டது.

ஆனால், திமுகவைப் பொறுத்தவரை, ஏற்கெனவே இடைத்தேர்தல் களத்தில் நின்ற அதே வேட்பாளரான மருதுகணேஷ் இம்முறையும் களமிறக்கப்பட்டு, மக்கள் ஆதரவுடன் வாக்குகளைச் சேகரித்தார். ஆர்.கே.நகர் தொகுதியின் 960 தெருக்களிலும் நடந்தே சென்று, ஒவ்வொரு வீட்டுப் படியிலும் ஏறி வாக்குகளைச் சேகரித்தார். சில தெருக்களில் ஒருமுறைக்கு இருமுறை அவர் வீடு வீடாகச் சென்று வாக்கு கேட்டுப் பிரச்சாரம் செய்ததும் உண்டு. திமுக வேட்பாளரின் இடைவிடாத – மக்கள் வரவேற்புக்குரிய பிரச்சாரத்தின் பலனைத் தடுக்கும் வகையிலும், கெடுக்கும் வகையிலுமே அதிமுகவின் இருதரப்பு வேட்பாளர்களும் கோடி கோடியாகப் பணத்தைக் கொட்டி, ஜனநாயகத்தை விலை பேசினர். அதனால் பணநாயகத்திற்குப் பலி ஆனது ஆர்.கே.நகர் தொகுதி.

இந்த உண்மையை அப்பட்டமாக மூடி மறைத்துவிட்டு, திமுக மீது புழுதிவாரித் தூற்றுவதற்கு இதனையும் ஒரு வாய்ப்பாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டு, யார் யாருக்கோ திமுக உதவியதாகக் கூறுவது திட்டமிட்ட பொய்ப் பிரச்சாரம். பணம் கொடுத்து வெற்றிபெற்ற வேட்பாளர் மீது, வாக்குப்பதிவு அன்றே தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளித்தது திமுக என்பதுகூட அறியாமல், பலர் இப்படி பிதற்றுகிறார்கள். ஆனால், எந்தநிலையிலும் இருவண்ணக் கொடியை உயர்த்திப்பிடித்து, ‘நான் திமுககாரன்’ என முழங்குவதையே பெருமையாகக் கொண்டவர்கள் நிறைந்துள்ள இயக்கத்திற்கு, யாரையும் மறைமுகமாக ரகசியமாக ஆதரிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது.

‘ஆதரித்தாலும், எதிர்த்தாலும் அந்த நிலைப்பாட்டில் வெளிப்படையாகவும் உறுதியாகவும் இருப்பவர் திமுக தலைவர் கருணாநிதி’ என்று மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் இந்திராகாந்தி திமுகவிற்கு அளித்த பாராட்டுகளை, இன்றைக்கு விஷமப் பிரச்சாரம் செய்து எப்போதும் போல நாட்டு மக்களைத் திசை திருப்ப எத்தனிப்போருக்கு நினைவூட்ட விரும்புகிறேன்.

தமிழகத்தில் நடைபெறும் மக்கள் விரோத – ஜனநாயக விரோத ஊழல் ஆட்சியை அகற்றி, மக்களின் நலன் பேணும் நல்லாட்சியை வெகுமக்களின் பேராதரவோடு அமைத்திடும் ஆற்றல் திமுகவுக்கு மட்டுமே உண்டு என்பதை அனைவரும் அறிவர். தோழமைக் கட்சிகளின் துணையுடன், மக்கள் ஆதரவை ஒருங்கிணைத்து, ஜனநாயக வழியில் அந்த மாற்றத்தை விரைந்து கொண்டு வரப்போவது திமுகதான். ஊழல் வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்ட தலைமையைப் பின்பற்றி நடக்கும் ஊழல்வாதிகளால், பெரா வழக்கில் நீதிமன்றத்தின் நெடிய படிக்கட்டுகளில் ஏறி இறங்கி கொண்டிருப்பவர்களால், ஊழல் கடலில் மூழ்கி கிடப்பவர்களால் ஆட்சிமாற்றம் வரும் என நினைப்பதோ, நல்லாட்சி அமையும் எனக் கருதுவதோ பகல் கனவு மட்டுமல்ல, நயவஞ்சகர்களின் திட்டமிட்ட விஷமப் பிரச்சாரம்.

இந்த வெற்று விமர்சகர்களின் கற்பனைக்கு திமுக ஒருபோதும் கவரி வீசாது. தமிழ்ப் பண்பாட்டின் அடிப்படையில், கட்சி மாச்சரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அரசியல் நாகரிகத்தைக் கடைபிடிப்பதற்கும் கொள்கைரீதியான லட்சியப் பயணத்திற்கும் வேறுபாடு உள்ளது. அந்தப் பயணத்தில் திமுக மிகவும் உறுதியாகவே இருக்கிறது. இடைத்தேர்தல் முடிவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள பின்னடைவை ஆராய்ந்து, அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை கட்சி ரீதியாகவும், அரசியல் ரீதியாகவும் மேற்கொண்டு, புதிய உத்வேகத்துடன் திமுகவின் செயல்பாடு தொடரும். அவதூறு பரப்புவோர் அப்போது ஏமாறுவது நிச்சயம்.

ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வலிமையுள்ள ஒரே இயக்கமான திமுகவை நேரடியாக எதிர்கொள்ள முடியாதவர்கள், யாரையோ மறைமுகமாக திமுக ஆதரிக்கிறது என, யார் பின்னாலோ திரைமறைவில் ஒளிந்து கொண்டு, அவதூறு கிளப்பும் விஷம பிரச்சாரத்திற்கு உடனே முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். திமுகவின் தனித்தன்மையுடனும், தன்மானத்துடனும், லட்சிய உணர்வுடனும் உரசிப் பார்க்க ஒருபோதும் எண்ணிப் பார்க்க வேண்டாம்” என்று ஸ்டாலின் எச்சரித்துள்ளார்.

