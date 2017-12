புதுவை, தமிழக பகுதியில் விளைநிலத்தை கூறுபோடும் மணல் கொள்ளையர்கள்

புதுச்சேரி : புதுச்சேரி மற்றும் தமிழக பகுதிகளில் செல்லும் சங்கராபரணி ஆற்றில் டிப்பர் லாரிகள் மூலம் தொடர்ந்து மணல் கொள்ளை நடந்து வந்தது. நாளடைவில் ஆற்றில் தண்ணீர் நிரம்பியதால் மாட்டு வண்டிகள் மூலம் மணல் எடுத்து வந்து டிப்பர் லாரிகளில் ஏற்றி விற்பனை செய்து வருகின்றனர். மேலும் ஆற்றோர பகுதி விளைநிலங்களில் மெகா சைஸ் பள்ளம் எடுத்து அதிலிருந்து மணல் கொள்ளை அரங்கேறி வருகிறது. இதனை கட்டுப்படுத்த புதுவை வருவாய்த்துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வந்தது. இருப்பினும் எந்தவித முன்னேற்றமும் இன்றி அதிகாரிகள் திணறி வந்தனர். இந்நிலையில் கடந்த மாதம் கலெக்டர் தலைமையில் நடந்த வருவாய்த்துறையினர் கூட்டத்தில் சட்டவிரோதமாக மணல் கொள்ளையில் ஈடுபடும் டிப்பர் லாரிகளை பிடித்து ரூ.5 லட்சம் அபராதம் விதிக்கவும், அபராதம் கட்ட மறுத்தால் டிப்பர் லாரியை பறிமுதல் செய்து ஏலம் விடுமாறும், சட்ட

விரோதமாக மணல் எடுக்கும் நிலத்தை கைப்பற்றுமாறும் கலெக்டர் உத்தரவிட்டார். இதில் பயந்துபோன டிப்பர் லாரி உரிமையாளர்கள் தற்போது புதுவை எல்லை பகுதியில் மணல் ஏற்றுவதை நிறுத்தியுள்ளனர். இந்நிலையில் புதுவை அருகே உள்ள தமிழக எல்லை பகுதியான கலித்திரம்பட்டு, சின்னபாபு சமுத்திரம், பெரியபாபு சமுத்திரம், கெண்டியாங்குப்பம், அம்மணங்குப்பம், தாண்டவமூர்த்தி குப்பம், பூஞ்சோலைக்குப்பம், மருதூர், சடையாண்டிக்குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள விளைநிலத்தில் பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் பெரிய அளவில் பள்ளம் எடுத்து மணல் கொள்ளை நடத்தி வருகின்றனர். இதனை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி தாலுகா வருவாய்த்துறையினர் கண்டும் காணாமல் உள்ளனர். மேலும் இப்பகுதியில் பணிபுரியும் விஏஓக்கள் மாமூல் வாங்கிக்கொண்டும், அதிகாரிகளுக்கு மாமூல் வாங்கி கொடுப்பதாலும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை. மேலும், சட்ட ஒழுங்கை பாதுகாக்கும் போலீசார் மாமூல் வாங்கிக் கொண்டு கண்டுகொள்ளாமல் உள்ளனர். தற்போது கலித்திரம்பட்டு விளைநிலத்தில் பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் 30 அடி ஆழத்திற்கு பள்ளம் எடுத்து மணல் கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். விவசாயம் செய்யும் நிலத்தை ஒருவர் கூறுபோட்டு மணல் ஏற்றுவதால் மற்ற விவசாயிகளும் பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு விளைநிலத்தில் மணல் ஏற்றுவதற்கு விலைபேசி வருகின்றனர். இந்நிலை தொடர்ந்தால் அப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து விளைநிலங்களும் வீணாகி விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் நிலை உருவாகும். எனவே விழுப்புரம் மாவட்ட கலெக்டர், வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் போலீசாரிடம் ஆலோசனை நடத்தி புதுவையில் உள்ளதுபோல் நடவடிக்கையை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். மேலும், மாமூல் வாங்கும் அதிகாரிகள் மீது தகுந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

In the area of farmland to the new subdivision of Tamil Nadu, sand bandits

Pondicherry: Pondicherry and Tamil Nadu regions along the sankarabarani River to River