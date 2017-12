கொல்லிமலை மாசிலாஅருவி அருகே பாறை மீது ஏறும் இளைஞர்கள்

*பாதுகாவலர்களை நியமிக்க வேண்டுகோள் நாமக்கல் : கொல்லிமலை மாசிலா அருவியின் அருகே ஆபத்தை உணராமல் இளைஞர்கள் சிலர் பாறைகள் மீது ஏறியும், அருவியின் மேல் உள்ள பாறையில் அமர்ந்து மது அருந்துவதையும் வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர். விபத்து ஏற்படும் முன் பாதுகாவலர்களை நியமிக்க வேண்டும்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கொல்லிமலை சிறந்த சுற்றுலா தலமாக திகழ்ந்து வருகிறது. சீசன் நேரங்களில் தமிழகம் மட்டுமின்றி, கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து சுற்றுலா பயணிகள் அதிகளவில் வந்து செல்கின்றனர். விடுமுறை நாட்களில் வரும் சுற்றுலா பயணிகளில் சிலர், மாசிலா அருவியில் உள்ள பாறையின் மீது அமர்ந்து மது குடிப்பதையும், அருவியின் மேலே பாறை வழியாக ஏறிச்சென்று செல்பி எடுத்து வருகின்றனர். இதுகுறித்து சுற்றுலா பயணிகள் தெரிவித்ததாவது:கொல்லிமலை மாசிலாஅருவியில் குளித்து மகிழ வரும் இளைஞர்கள் சிலர், தடையை மீறி பாறைகள் மீது ஏறச்சென்று மது குடிப்பபதுடன், போதையில் கீழே விழுந்து பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். பாறைகள் மீது ஏற வேண்டாம் என்ற எச்சரிக்கை வாசகம் எழுதி இருந்தாலும், இளைஞர்கள் கண்டுகொள்வதில்லை. அருவியின் மேல் நின்று செல்பி எடுப்பதையும் வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதேபோல், அருவியின் அருகே உள்ள சிறுவர் பூங்காவில் குழந்தைகள் விளையாட அமைத்த பொருட்கள் உடைந்து பயன்பாடற்ற நிலையில் உள்ளது. மாசிலா அருவி மற்றும் சிறுவர் பூங்காவிற்கு செல்ல ஒரு நபருக்கு ₹10 வசூலிக்கும் அதிகாரிகள், உடைந்த விளையாட்டு உபகரணங்களை மாற்றிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

Source: Dinakaran

